御嵿第1季 EPS 0.2元

國內餐飲業者御嵿國際（3522）公告2025年第1季合併營收為4.03億元，稅後純益1,671萬元，每股純益（EPS） 0.2元，正式轉虧為盈，公司營運優化及品牌轉型效益逐步顯現。

御嵿第1季正式轉虧為盈，主要在於今年農曆春節期間宴會訂席及品牌餐廳業績均創新高，推升整體營收規模及獲利能力。

其中，在工商婚宴會館方面，晶宴會館今年第1季訂席桌次較去年同期大增12%，平均單價亦較去年增加約1成，顯示全面改裝升級後的成果持續發酵。以目前上半年訂桌席次超過21,000桌來看，晶宴會館上半年營運可望持續成長。

在商場品牌餐飲方面，公司以潮派主題餐廳與大型旗艦餐廳為主要發展策略。其中，去年底推出的潮派烤鴨餐廳—「鴨覓」，成功吸引年輕消費族群。