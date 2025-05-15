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炸雞大獅和快樂檸檬分手了！揚秦將單飛拓展美國市場

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「炸雞大獅」進軍美國市場的方向不變，未來將轉以「區域加盟」為主。業者/提供
「炸雞大獅」進軍美國市場的方向不變，未來將轉以「區域加盟」為主。業者/提供

揚秦（2755）、雅茗-KY（2726）15日共同發布重訊公告，因雅茗整體營運目標改變及整合內部資源，兩集團在美國合資成立的GW Bros international corporation公司將進行解散清算，該公司由雅茗持股51%、揚秦持股49%。

原本規劃攜手進軍美國市場，拆夥後揚秦將調整策略，改以「區域加盟」模式推動旗下品牌「炸雞大獅」在美布局，持續尋找當地合作夥伴拓展市場。

GW Bros公司為揚秦與雅茗共同開拓美國市場所設立，據悉成立後僅委外辦理工商登記及會計師報稅等行政作業，截至目前尚未進入實質營運階段，支用經費有限。

揚秦旗下「炸雞大獅」與雅茗旗下「快樂檸檬」原計畫聯手進軍美國市場，雙方於2023年簽署戰略合作備忘錄，計畫以直營模式在美展店，打造「台灣美食雙品牌」組合搶攻海外餐飲商機。

不過隨著雙方策略調整，合資公司確定劃下句點。對此，揚秦總經理林麗玲表示，「炸雞大獅」進軍美國市場的方向不變，未來將轉以「區域加盟」為主，積極尋找當地合作夥伴拓展市場版圖。揚秦強調，解散GW Bros對公司財務及營運無重大影響，將持續以靈活策略布局海外市場。

「炸雞大獅」是麥味登的兄弟品牌，總部具有30多年連鎖餐飲營運經驗，炸雞大獅不僅是台灣第一家取得穆斯林友善餐廳認證的台式炸雞品牌，目前門市更遍及台灣、印尼、馬來西亞及新加坡等地，總店數已達125家。

美國 雅茗

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