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Gogolook明改列上市 邁向營收、獲利雙軌成長新階段

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
Gogolook自明（16）日，由原本的創新板改列一般板上市。Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，Gogolook將邁向營收與獲利成長雙軌並進的全新成長階段。記者馬瑞璿／攝影
Gogolook自明（16）日，由原本的創新板改列一般板上市。Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，Gogolook將邁向營收與獲利成長雙軌並進的全新成長階段。記者馬瑞璿／攝影

Gogolook自明（16）日，由原本的創新板改列一般版上市。Gogolook表示，公司於第一季實現獲利，象徵長期損益兩平的正式起點，並代表營運規模已突破關鍵規模（critical mass），正式邁入穩定獲利新階段，將迎向連續年度的高獲利成長。

展望2025年，隨著全球政治與經濟局勢動盪加劇，各國對資安與防詐服務的需求將迅速攀升。Gogolook的消費者防詐、企業端防詐與金融科技服務等三大核心業務將藉此契機全面加速擴張，推動公司今年重回高速成長軌道，2025年也將迎向連續獲利的元年。

Gogolook持續投入AI防詐技術創新，並積極拓展海外市場，鎖定東南亞七億人口市場，同時也已布局歐美地區，並持續深化與國際組織、各國政府和大型企業的合作。Whoscall訂閱收入將隨用戶數（MAU）成長穩健提升。數位廣告收入在2024年呈現低基期，成長動能緩步回升，今年在MAU持續提升下可望保持穩定或成長。

Gogolook將在明日於證交所改列上市，是台灣第一家於創新板上市的新經濟軟體公司，並即將成為台灣首間從創新板改列一般板上市的純AI 軟體公司。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，「今年第一季獲利表現優於公司內部預期，因此也更有信心達成年度獲利。同時，我們也認為第一季獲利表現亦代表Gogolook整體業務正式邁入長期損益兩平的新階段，後續可望實現季度與年度的持續獲利。」

鄭勝丰指出，這項里程碑的達成，主要仰賴三大核心業務消費者端防詐服務、企業端防詐解決方案，以及金融科技的穩健成長，共同奠定了公司長期成長的基礎。展望未來，Gogolook將持續投入研發與創新，拓展第四與第五項產品線，開拓多元營收動能，同時，也將加速海外擴張，深耕東南亞，布局歐美市場。未來，Gogolook也將進一步邁向營收與獲利成長雙軌並進的全新成長階段。

Gogolook 2025年第一季合併營收為2.39億元，年增14.4%，創下歷史新高。受惠於業務規模持續擴張與經營效率提升，營業淨利達1000萬元，創下公司營運以來的最佳紀錄。第一季歸屬母公司淨利為829萬元，每股獲利（EPS）為0.26元。

Gogolook 東南亞

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