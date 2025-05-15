「防詐AI軍火商」Gogolook 明改列上市 加速海外擴張

信任科技服務商Gogolook（6902）（原上市股票簡稱「走著瞧-創」）16日即將改列上市。從信任科技出發，更要成為企業、政府及個人的防詐AI軍火商，Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，未來持續拓展新產品線，開拓多元營收動能，更要加速海外擴張，深耕東南亞，布局歐洲，邁向營收、獲利雙軌並進的成長階段。

Gogolook日前公布第1季季報，營收創新高，每股稅後純益0.26元，Gogolook表示，象徵長期損益兩平的起點，營運規模已突破關鍵規模（critical mass），正式邁入穩定獲利的新階段，將迎向連續年度的高獲利成長。

鄭勝丰表示，第1季獲利表現優於內部預期，更有信心達成年度獲利目標，後續可望持續獲利，未來營運長期成長基礎，除了仰賴消費者端防詐服務、企業端防詐解決方案以及金融科技這三大核心業務的穩健成長，未來更將持續投入創新與研發，拓展第四與第五項產品線，開拓多元營收動能，同時加速海外擴張，深耕東南亞，布局歐美市場。

Gogolook表示，數位防詐的部分，包含消費及企業，有六成營收貢獻來自海外市場，金融科技目前則深耕台灣市場，未來要跨向海外市場（密切關注泰國將釋出純網銀執照等產業動態），因此目前整體營收有55%來自台灣，45%為海外市場營收。

至於海外市場布局，Gogolook執行長郭建甫指出，東南亞有七億人口，菲律賓人口約1億多，在菲律賓設置據點，用戶成長快速，也在泰國設立第二總部，用戶也快速成長。

日前泰國第一次面臨地震，whoscall是當地第一個發出地震警報的App，也因此獲得市場關注，進一步拓展到第二、三線城市，未來也將與新加坡大型電信業者合作，日本市場企業端防詐也有不錯表現，都將成為拓展海外市場的關鍵布局。

未來新產品規劃，郭建甫表示，市場上雖有關稅戰等議題，但資安及防詐的需求不受影響，Gogolook將以防詐AI軍火商角色，協助企業、政府及消費者對抗網路上虛假訊息及詐騙，未來新產品仍將以「信任科技」為核心出發，現在已經涵蓋溝通信任、金融交易信任，未來將持續擴大人與人信任連結。