快訊

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

破例首邀台灣？原爆80年和平儀式 廣島市「正討論」通知台灣出席

綠岩能源22日登錄興櫃 預計2026年轉上市櫃

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

綠岩能源（7833）通過櫃買中心核准，將於5月22日起登錄興櫃掛牌，興櫃認購價為每股90元。2024年合併營收達新台幣11.5億元，較2023年之5.8億元成長逾2倍，年增幅約為98.3%，展現強勁的成長動能與高度發展潛力。綠岩能源5月中登錄興櫃後，若進度順利，預計於2026年申請轉上市櫃。

綠岩能源成立於2019年，實收資本額4.3億元，集團三大事業群涵蓋能源開發、能源工程與能源服務，提供從案場開發、EPC統包工程、運維管理、儲能與充電樁、綠電交易平台等一站式服務。公司秉持「專業、創新科技、務實、效率」等核心策略穩健經營，整合技術實力與營運效率，在台灣再生能源產業中迅速建立競爭優勢。

核心團隊擁有超過十年以上的太陽能產業經驗，累積開發與規劃中案場總量超過500MW，展現深厚的工程整合與案場能力。綠岩能源在工程及開發實力深受產業認同，承攬包含英國石油子公司Lightsource bp、德國基金、中租控股子公司等國內外知名機構專案，涵蓋共同升壓站、漁電共生等多項EPC工程項目。將於2025至2027年間陸續執行，挹注未來營收成長動能。

國際方面，綠岩能源戰略性布局東亞市場，目前已成功在日本併網兩座電廠，並於馬來西亞取得國家級標案，總裝置容量達70MW的水面型太陽能光電案場，與宏碁（2353）位於當地的子公司Servex及中租能源攜手合作。未來將持續深耕越南、泰國等東協市場，藉由與當地台商及重要協會合作，擴大影響力與開發動能。配合近年電子科技業台商紛紛於東南亞設廠，區域綠電需求快速成長，結合當地政策與產業資源推動區域能源合作，強化海外影響力。綠岩預期海外業務將成為未來中長期成長的重要支柱。

綠岩能源除專注於案場開發與能源工程，也積極拓展能源應用服務領域。後續並往營運案場，可以帶來資產管理、維運管理、漁管、綠電交易、能源服務等，超過20年以上的長期穩定收益。並導入智慧化數據分析與遠端監控系統，以更高效率的方式管理案場運作，打造智慧化能源服務平台。未來，綠岩將持續整合光電、儲能與智慧管理系統，推動企業綠電節能與智慧社區能源自足，建構具備高附加價值的能源資產管理服務。此外，綠岩在規劃中的自持案場總容量已突破50MW，並採企業綠電合約取代傳統躉售模式，不僅售電單價更具優勢，更可提升投資收益，還可透過常約鎖定獲利，進一步提升案場價值與營運效益。

展望未來，綠岩能源將持續深化在地市場布局與海外策略合作，推動光電、儲能與智慧應用整合，打造高附加價值的綠能服務體系。同時，公司期許透過興櫃及後續上市櫃的安排，成為資本市場的新成員，為公司後續創造中長期穩健成長的新動能。

太陽能產業 綠電 興櫃

延伸閱讀

新北蘆洲湧蓮寺慈善公益大樓 估115年10月竣工

助攻沙崙科學園區 林俊憲爭取台86側車道延伸拓寬

山林水財報／第1季 EPS 0.92元 手握百億工程案量

桃園不動產56億賣和碩 宏達電：資產管理不影響產線

相關新聞

導入機器人智慧製造 卡德爾5月16日登錄創櫃板

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，卡德爾股份有限公司（7675），產業類別為電子科技，將於5月...

銳澤股東會／EPS 達7.41元 每股配發5.5元現金股利

高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）15日召開2025年股東常會，會中承認並通過2024年度營業報告書...

御嵿財報／第1季 EPS 0.2元 正式轉虧為盈

國內餐飲業者御嵿國際（3522）公告2025年第1季合併營收為4.03億元，稅後純益1,671萬元，EPS 0.20元，...

這檔生技股好靚！單季 EPS 4.28元創史上新高 股價跳空攻頂

大學光（3218）首季財報令市場驚豔，單季每股純益首度衝上4元，來到4.28元，激勵15日股價跳空上漲，迅速攻上漲停來到...

鈊象第1季 EPS 9.32元 衝海外市場

遊戲股王鈊象（3293）昨（14）日公布今年首季稅後純益達26.27億元，季增2.1%、年增29%， 為歷史新高，每股純...

大學光第1季 EPS 4.28元 刷新紀錄

大學光（3218）昨（14）日董事會通過首季財報，在費用控管得宜及業外挹注下，單季稅後純益3.63億元、每股純益（EPS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。