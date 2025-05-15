綠岩能源5/22登錄興櫃 前4月每股純益1.05元
綠岩能源將於5月22日登錄興櫃交易，認購價格每股90元，今年累計前4月稅後淨利新台幣3850萬元，每股純益1.05元。
綠岩能源成立於2019年，實收資本額4.3億元，集團業務涵蓋能源開發、能源工程與能源服務，提供從案場開發、EPC統包工程、運維管理、儲能與充電樁、綠電交易平台等一站式服務。
綠岩能源累積開發與規劃中案場總量超過500MW，承攬包括英國石油子公司Lightsource bp、德國基金、中租控股子公司等專案，涵蓋共同升壓站、漁電共生等多項EPC工程項目。
綠岩能源在日本有2座電廠併網，並於馬來西亞取得水面形太陽能案場標案，總裝置容量達70MW，還與宏碁子公司Servex及中租能源合作，未來將擴大深耕越南、泰國等東協市場。
綠岩能源2024年營收11.51億元，年增96.33%，稅後淨利4184萬元，每股純益1.5元。綠岩能源今年累計前4月營收4.11元，稅後淨利3850萬元，每股純益1.05元。
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