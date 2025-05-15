導入機器人智慧製造 卡德爾5月16日登錄創櫃板
櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，卡德爾股份有限公司（7675），產業類別為電子科技，將於5月16日登錄創櫃板。
卡德爾依客戶需求量身訂製機械手臂結構以及周邊夾治具運用，並提供製程優化專案解決方案。該公司專精於機械結構設計、機器人編程和電子控制，應用的產業遍及食品、烘焙、汽機車零件、輪圈、雷射焊接、電子組裝、鞋機、衛浴、傢俱製造、藥廠及鋁廠等的製程自動化。
卡德爾系統整合與全場自動化設計解決方案，依客戶需求創造實物模擬展示概念，客戶可選擇委託開發或合作開發，並提供客戶教育訓練，使客戶在生產線需要臨時微調時能自主解決。該公司近期投入研發設計機械狗產品，與機械手臂協同運作，補足手臂在移動和角度調整上的限制，提升整體生產線的靈活性與效率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言