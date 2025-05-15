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導入機器人智慧製造 卡德爾5月16日登錄創櫃板

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
卡德爾（7675）為導入機器人智慧製造解決方案的領導廠商。櫃買中心／提供
卡德爾（7675）為導入機器人智慧製造解決方案的領導廠商。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板再添生力軍，卡德爾股份有限公司（7675），產業類別為電子科技，將於5月16日登錄創櫃板。

卡德爾依客戶需求量身訂製機械手臂結構以及周邊夾治具運用，並提供製程優化專案解決方案。該公司專精於機械結構設計、機器人編程和電子控制，應用的產業遍及食品、烘焙、汽機車零件、輪圈、雷射焊接、電子組裝、鞋機、衛浴、傢俱製造、藥廠及鋁廠等的製程自動化。

卡德爾系統整合與全場自動化設計解決方案，依客戶需求創造實物模擬展示概念，客戶可選擇委託開發或合作開發，並提供客戶教育訓練，使客戶在生產線需要臨時微調時能自主解決。該公司近期投入研發設計機械狗產品，與機械手臂協同運作，補足手臂在移動和角度調整上的限制，提升整體生產線的靈活性與效率。

創櫃板 機器人

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