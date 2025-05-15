銳澤財報／EPS 達7.41元 每股配發5.5元現金股利
高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤（7703）15日召開2025年股東常會，會中承認並通過2024年度營業報告書、決算表冊案等各項討論事項，決議配發每股5.5元現金股利，現金股利配發率達74.22％，並訂定於2025年6月20日為除息交易日，7月11日為現金股利發放日，將整體營運成果與全體股東共享。
銳澤2024年合併營收達新台幣19.51億元、稅後淨利達2.37億元、每股稅後盈餘(EPS)達7.41元，旗下氣體主系統、二次配拆移機等工程服務業務需求持續穩定向上，加上台灣半導體產業客戶持續推動新廠擴建計畫，挹注2024年氣體二次配拆移機服務銷售表現較去年同期成長29.22％，占整體營收比重由去年同期的39.3％增加至46.5％水準，此外，為因應後續案量及海外業務布局，集團積極擴增人力，導致整體營業費用增加，使2024年全年毛利率、營業利益率分別保持21.54％、13.64％。
展望未來，銳澤秉持「落實 ESG 精神」的願景，專注於核心業務與產業創新，積極推動綠色低碳工程、建立責任供應鏈、培育產業人才等多面向，致力為社會創造共享價值。銳澤深化核心技術與產品之研發，以墊高公司綠色競爭力，包括研發工業用集塵裝置、過濾裝置及相關氣體處理系統等，其中針對工業用集塵裝置新品，計畫第二季陸續進行客戶設備裝機測試。
另一方面，隨著AI技術推動半導體投資動能，加上全球區域化發展明確，銳澤積極啟動海外市場版圖佈局計畫，除已相繼完成日本及新加坡子公司的設立，持續完備子公司專業人力團隊、拓展當地業務承接，同步規劃第二季完成美國子公司設立，以積極、可靠的服務品質快速服務客戶，搶攻國際知名大廠陸續擴增海外廠區之市場先機，帶動中長期營運良好業務發展。.
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