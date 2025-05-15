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御嵿財報／第1季 EPS 0.2元 正式轉虧為盈

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
御嵿國際董事長孫正強。聯合報系資料照
御嵿國際董事長孫正強。聯合報系資料照

國內餐飲業者御嵿國際（3522）公告2025年第1季合併營收為4.03億元，稅後純益1,671萬元，EPS 0.20元，正式轉虧為盈，可見公司營運優化及品牌轉型效益逐步顯現。

御嵿第1季正式轉虧為盈，主要在於今年農曆春節期間宴會訂席及品牌餐廳業績均創新高，推升整體營收規模及獲利能力。

其中，在工商婚宴會館方面，晶宴會館今年第1季訂席桌次較去年同期大增12%，平均單價亦較去年增加約1成，顯示全面改裝升級後的成果持續發酵。以目前上半年訂桌席次超過21,000桌來看，晶宴會館上半年營運可望持續成長。

在高端餐飲體驗服務方面，公司今年第1季海峽會進行空間服務與菜單升級計畫，以「懷石SHABU SHABU」、「辰日本料理」及「辰男台粵饗宴」三大主題餐廳，推出日式火鍋、懷石料理及台粵手路菜等多項高級養生料理，相當受到金字塔頂端客戶的青睞。海峽會第2季起開始推出輕奢商業套餐，吸引高端商務客群，提高午餐時間的翻桌率，增加空間使用率，拓展集團營收來源。

在商場品牌餐飲方面，公司以潮派主題餐廳與大型旗艦餐廳為主要發展策略。其中，去年底推出的潮派烤鴨餐廳—「鴨覓」，成功吸引年輕消費族群，第1季營收貢獻達1,170萬元。公司今年亦積極籌備，規劃旗艦海鮮品牌餐廳—「頂鮮餐廳」，下半年正式進駐大巨蛋商城，期透過商場的高集客力帶進穩定客源，進一步提升整體業績，平抑晶宴會館淡旺季業績變動的影響。

御嵿對未來展望持審慎樂觀態度，公司將持續推動多項營運優化及品牌創新計畫，包括加速新據點單店獲利能力提升、強化費用控管、提升人均產值，預估隨公司轉型布局效益顯現，財務體質持續優化，可望帶動整體營運穩步走堅。

烤鴨 營收 餐飲業

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