這檔生技股好靚！單季 EPS 4.28元創史上新高 股價跳空攻頂

大學光（3218）首季財報令市場驚豔，單季每股純益首度衝上4元，來到4.28元，激勵15日股價跳空上漲，迅速攻上漲停來到201.5元，成交量同步放大，成為盤面焦點。

大學光14日召開董事會通過2025年第1季財報，雖然毛利率因產品組合調整及部分成本變動較去年同期略為下滑，但受惠於營業費用控管得宜及業外收益挹注，單季稅後淨利達3.63億元，年增率超過6%，每股純益4.28元，雙雙創下單季新高紀錄。

業外方面，公司投資美債相關資產帶來近6,000萬元的金融商品評價利益，而營收則達11.23億元，年增4.86%，營業利益為3.93億元、年增6.8%，展現良好的營運韌性與獲利能力。

大學光指出，第1季受惠開學季效應帶動光學事業需求，加上展店效益逐步顯現，推升營收成長動能。2025年預計在台灣新增三間門市，加上今年3月正式開幕的桃園藝文店，全年將有四間新店加入營運陣容，未來將持續深化展店與市場布局。

在中國市場方面，公司表示，首季已順利轉虧為盈，終結過去五季連續虧損。透過關閉績效不佳門市、聚焦高客單價與精緻化自費術式，已成功提升營運效率，為集團整體獲利注入新動能。

展望後市，大學光維持審慎樂觀態度。雖然產業整體景氣略顯趨緩，但公司預期下半年營運表現將優於上半年，全年營運可望穩健成長。