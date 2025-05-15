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鈊象第1季 EPS 9.32元 衝海外市場

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）昨（14）日公布今年首季稅後純益達26.27億元，季增2.1%、年增29%， 為歷史新高，每股純益9.32元。

鈊象4月營收18.51億元，月減0.6%、年增27.7%，主要受惠東南亞授權維持強勁成長。

法人表示，展望鈊象2025年營運，營收成長主要來自東南亞授權的成長，而子公司TaDa Gaming在美國有代理商，主要是授權給線上遊戲平台，2024年底到2025年初已有一些營收貢獻。網路遊戲部分，未來會根據數據投放行銷費用，全年網路遊戲營收能維持水準；商用遊戲機會有新產品推出，今年預估將較去年小幅成長。

鈊象董事長李柯柱日前表示，持續拓展海外市場，並優化產品內容，今年主要成長動能來自遊戲授權，以及東南亞及美國市場成長潛力，看好全年業績持續向上。

東南亞 營收 鈊象

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