大學光財報／本業成長加上業外挹注 首季 EPS 4.28元創單季新高

大學光（3218）14日董事會通過首季財報，儘管毛利率較去年同期下滑，但在費用控管得宜及業外挹注下，單季稅後純益達3.63億元、每股純益4.28元，雙雙創下歷史新高，展現穩健成長動能。

大學光首季營收達11.23億元，年增4.86%；毛利率較去年同期下降逾兩個百分點，主因產品組合變化及部分成本波動。不過在營業費用有效控管下，營業利益仍達3.93億元，年增6.8%；另有近6,000萬元的業外收益進帳，主要是投資美債帶來的金融商品評價利益，助攻整體獲利創高。

大學光首季主要來自開學季帶動光學事業需求回溫，推升營收表現。同時，展店效益逐步發酵，今年預計在台灣新增三間門市，加上桃園藝文店於3月正式開幕，全年將有四間新店貢獻營運。公司表示，未來在台仍將維持積極展店節奏，以深化市場布局。

在中國大陸市場方面，大學光表示，首季已出現轉虧為盈，終結連續五季的損失，顯示公司在大陸轉型升級的策略奏效，包括砍掉績效不佳的門市，將資源集中在優質的門店，同時提供高端自費項目，聚焦高單價、精緻化手術服務，提高客單價，為整體營運注入正面動能。

展望後市，大學光表示，雖然整體市場出現趨緩現象，但目前看來，下半年仍將好過上半年，全年營運展望樂觀。