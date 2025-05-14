亨泰光財報／首季獲利3858萬元、年減21.3% 印度及澳洲成功取證

硬式隱形眼鏡製造廠亨泰光（6747）14日公告第1季合併營收2.06億元、年增8.5%，創歷年同期新高；稅後淨利3,858.4萬元，年減21.3%，每股稅後純益（EPS）1.43元。受惠三合一套裝組合熱銷，以及寒假結束，家長開學前夕陪伴學童進行視力檢測及近視管理，推升兩岸與亞太地區OK鏡（角膜塑形鏡片）銷售業績。

亨泰光表示，以地區別來看，第1季亞太(含澳洲)地區的銷售成長動能最佳，年增率達四成；大陸OK鏡銷售持續回溫，整體業績較去年同期成長約23％；而台灣診所通路則維持穩健成長態勢。就產品別來看，第1季OK鏡銷售業績較去年同期提升約17％。

亨泰光第1季OK鏡銷售業績占整體營收超過七成，推升單季毛利率達68 ％，較去年同期提升3個百分點。公司持續致力於各項視覺提升與近視防控產品的研發、臨床試驗及產品註冊，並積極拓展亞太及歐美各國近視防控市場，第1季營業費用較去年同期增加約24％，致第1季稅後淨利3,858.4萬元。

亨泰光於4月成功取得印度及澳洲兩地的OK鏡註冊證，持續拓展全球近視防控市場版圖。印度方面，公司成功取得由印度衛生部中央藥物管制機構核發的印度首張具備「近視控制適應症」之OK鏡銷售註冊證，為全球角膜塑形領域的重要里程碑。

根據2024年聯合國人口基金會發布的《世界人口展望報告》推估，印度18歲以下人口已超過4億人。市場研究指出，當地兒童近視盛行率約為20%，並持續攀升中，顯示印度未來在近視防控領域具有極大的發展潛力，預期將成為公司下一波重要的成長引擎。

在澳洲方面，亨泰光依據產品規劃策略，除成功取得OK鏡註冊證外，近期亦新增取得一張硬式透氣性隱形眼鏡（RGP）註冊證。目前公司在澳洲共持有三張隱形眼鏡註冊證，分別為：具備近視控制適應症的角膜塑形鏡片、專為提升運動視覺表現設計的日拋型隱形眼鏡產品以及直徑達18mm之大直徑硬式隱形眼鏡，此大直徑RGP鏡片除可矯正視力亦可應用於不規則角膜等適應症。根據當地市場資料顯示，澳洲隱形眼鏡銷售年成長率已突破30%，為亨泰光今、明兩年產品認證與市場拓展的重點地區。

亨泰光進一步表示，公司並將持續投入各式視覺效能提升產品的研發與製造，強化視光產品的技術優勢與應用範圍，拓展各銷售地區的產品滲透率、市占率與品牌知名度，鞏固公司在全球近視防控產業的龍頭地位。