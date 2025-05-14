潤德財報／第1季稅後純益5817萬元、年增36％ EPS 3.88元

潤泰集團旗下小金雞潤德（6881）14日公告財報，第1季稅後純益5,817.2萬元，年增36％，每股稅後純益（EPS）3.88元。

潤德指出，今年新增訂單共八筆，新增金額約6.8億元，目前在建工程總金額約42億元，其中尚未認列合約金額約21.6億元，在手訂單包括高科技研發中心、台北信義區及板橋區星級飯店等，未來動能無虞。

潤德表示，公司累積多年承攬大型個案設計及工程經驗，以商務空間、購物中心、高級住宅、學校圖書館及實驗室等客群為主，並積極跨入藝文空間、都更建設、科技廠辦及醫療機構等其他類別。

潤德指出，未來將進一步透過品質、集團綜效等優勢，積極爭取外商高科技廠辦、總部等訂單，另外，也會朝精品店面室內裝修多元發展。據財政部資料，2024年最後修整工程業銷售額6,641億元，年增16.86%，近十年室內裝修相關廠商與從業人員大致呈現逐年增加情形，顯見產業是持續被看好及提升。