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單季營收創新高 豆府第一季每股賺3.84元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
豆府董事長吳柏勳。圖／本報系資料照片
豆府董事長吳柏勳。圖／本報系資料照片

豆府公告第一季財報，營收達10.01億，年增16.5%，首季合併營收除創下新高外，並達到單季合併營收超過10億元之集團里程碑，第一季稅後純益1.03億元，每股純益為3.84元，表現持續維持高檔。

豆府表示，首季營運能夠持續表現亮眼，主要來自於消費者對於豆府旗下各品牌的持續認同，以及各品牌門店數的持續增加。至今年第一季旗下門店數84家，較去年同期增加了12家，也帶來營運增長的直接動力。

此外，豆府表示，在新店面與品牌集客能力帶動下，4月營收為3.03億元，較去年同期成長12.5%；今年前4月之累積合併營收為13.05億元，年增15.6%。

豆府指出，即將進入到下半年的消費旺季，包含7月開始的暑假，8月的父親節，進入第四季後，也有百貨商場周年慶，以及年末聖誕節聚餐消費旺季，這對於整體餐飲產業以及豆府餐飲集團而言，都是正向動力。

營收 豆府

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