櫃買中心5月19日舉辦2025年上半年興櫃公司業績說明會

為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，配合興櫃公司陸續公布2024年度財務報告，櫃買中心將於5月19日下午2點假櫃買中心11樓舉辦「興櫃新星」為主題的「2025年上半年度興櫃公司業績說明會」。

透過說明會，興櫃公司除能向投資大眾說明公司營運狀況及整體產業發展、傳達企業理念與經營方針外，並提供投資大眾與公司及時交流溝通之機會，櫃買中心歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加(網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁>關於櫃買>櫃買活動>報名活動」)。

櫃買中心表示，這次說明會邀請三家各具特色的興櫃新星公司，分別為從事晶圓探針卡製造商新特系統（7815）、循環經濟解決方案商立盈環保科技（7820），以及信用卡支付系統服務商精誠金融科技（7819）。

新特公司為矽創集團子公司，專注於探針卡的研發、設計與銷售，產品廣泛應用於顯示器驅動晶片的測試，涵蓋車用顯示器、穿戴式裝置、智慧手機、虛擬實境設備及電視等多元領域，2023及2024年營業收入分別為6億582萬元及8億6,415萬元，稅後淨利分別為1億1,348萬元及1億6,965萬元，每股盈餘分別為3.65元及5.35元。

立盈公司協助半導體產業、光電產業及太陽能產業的廢氫氟酸及氟化鈣污泥回收再利用，轉化為人造螢石，再供應予鋼鐵產業在煉鋼過程的造渣所使用，2023及2024年營業收入分別為1億7,260萬元及1億8,814萬元，歸屬於母公司業主的稅後淨利分別為1,945萬5千元及4,882萬5千元，每股盈餘分別為0.73元及1.69元。

精誠金融為精誠集團子公司，專注於信用卡支付設備及服務，更成功拓展第三方支付及電子發票加值中心等業務，2023及2024年營業收入分別為4億7,487萬7千元及4億8,278萬9千元，歸屬於母公司業主的稅後淨利分別為6,251萬5千元及4,895萬2千元，每股盈餘分別為3.13元及2.30元。

這三家公司產品及技術特色、營運現況及未來發展計畫將於說明會中有詳盡的介紹，投資人可把握機會至櫃買中心11樓親自聆聽，或至櫃買中心網站點閱觀看「興櫃公司業績說明會」線上直播，各場次簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載，另本次說明會之影音檔亦將於會後放置於櫃買中心網站影音專區(網址：https://www.tpex.org.tw/；「首頁>關於櫃買>櫃買影音>法人說明會/業績發表會」)供投資人點閱觀看。