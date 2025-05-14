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豆府財報／獲利與去年同期相當 首季 EPS 3.84元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

豆府（2752）14日召開董事會通過第1季財報，首季營收10.01億元，年增16.5%，不過，營業利益1.23億元，相較去年同期減少1.7%，稅後純益1.03億元，相較去年同期微減0.6%，每股稅後純益3.84元。

豆府表示，首季獲利略為下滑主要是人事成本增加，加上食材成本攀升，使營運費用增加。營收成長動能則來自各品牌門店數的持續增加。至今年第1季為止，已來到84家，相較於去年3月底的72家，增加了12家。包含「涓豆腐」增加三家，「北村豆腐家」增加四家，「韓姜熙」增加三家，「姜滿堂」增加二家。

此外，在新店面與品牌集客能力帶動下，甫公布的4月合併營收3.03億元，較去年同期成長12.5%；累計今年前四月合併營收13.05億，年成長15.6%。公司看好，即將進入到下半年的消費旺季，包含7月開始放暑假，8月的父親節，進入第4季則有百貨商場周年慶，以及年末聖誕節聚餐消費旺季，對營運帶來正向動能。

豆府對今年百店目標仍然不變，並透過集團APP「豆府鐵粉卡」現有近70萬的會員總數，推出各項品牌創新活動，加上集團各品牌零售商品的陸續推出，有效提升消費者來店消費及線上購物頻次；同時，公司也持續與海外潛在合作夥伴深入洽談，盼能成為長期發展的助力。

營收 豆府

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