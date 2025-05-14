豆府財報／2025年首季 EPS 3.84元 單季營收創新高

台灣連鎖餐飲集團豆府（2752），5月14日召開董事會，通過2025年第1季合併營收、獲利及每股盈餘等財務數字。豆府2025年第1季合併營收為10.01億，年增16.5%，首季合併營收除創下歷史新高外，並達到單季合併營收超過十億元集團里程碑；此外，豆府2025年第1季稅後純益為1.03億元，年增率約1%，每股純益(EPS)為3.84元，表現持續維持高檔。

展望未來，豆府餐飲集團持續提升旗下各品牌在消費者心中的占有率與地位，對於今年達成集團百店之目標仍然不變。豆府將依循多品牌與多角化的靈活營運方針，透過集團APP「豆府鐵粉卡」現有近七十萬的會員總數，推出各項品牌創新活動，以及新鮮美味的品牌菜餚，加上集團各品牌零售商品的陸續推出，來有效提升消費者來店消費及線上購物之頻次；與此同時，也持續與海外潛在合作夥伴深入洽談，為豆府餐飲集團的長期穩健發展，增添助力與動力。

豆府餐飲集團今年首季之營運情形，能夠持續表現亮眼，主要來自於消費者對於豆府旗下各品牌的持續認同，以及各品牌門店數的持續增加。至今年第1季為止，豆府公司旗下門店數為84家，相較於去年三月底的72家，增加了12家。包含「涓豆腐」增加3家，「北村豆腐家」增加4家，「韓姜熙」增加3家，「姜滿堂」增加2家。門店數的持續增加，也帶來營運增長的直接動力。

此外，在新店面與品牌集客能力帶動下，甫公布之今年4月份合併營收為3.03億元，較去年同期成長12.5%；今年前四月之累積合併營收為13.05億，較去年前四月累積數，成長15.6%。

展望今年，時序即將進入到下半年的消費旺季，包含7月份開始的暑假，8月份的父親節，進入第4季後，也有百貨商場周年慶，以及年末聖誕節聚餐消費旺季，這對於整體餐飲產業以及豆府餐飲集團而言，都是正向動力。