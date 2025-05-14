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日月光投控子公司台灣福雷電子 將收購元隆電子普通股

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球封測龍頭日月光投控（3711）14日代子公司台灣福雷電子公告，將公開收購元隆電子（6287）普通股，預定收購最高數量為1.5萬張，每股新台幣9元，約等於以1.36億元收購，依照14日元隆收盤價8.73元計算，溢價約3.09%。

公告內容指出，本次收購有價證券期間自今年5月15日至6月24日止，而收購的目基於整頓元隆電子營運、促進該公司業務轉型，以及維護元隆電子經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心終止元隆電子櫃檯買賣後少數股東權益等考量，公開收購人擬公開收購元隆電子股權、增加公開收購人對元隆電子之持股比例，以進一步提升元隆電子之產業競爭力。

綜觀來看，元隆2025年首季營收2.68億元，季增14.16％、年增24.55％，但稅後淨損1.28億元，每股虧損1.06元，截至首季底每股淨值為負0.42元，較去年底0.62元轉負，依規定將面臨下櫃命運。

新台幣 溢價

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