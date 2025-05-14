三聯財報／首季營收12.57億元續創新高 每股賺1.32元

三聯（5493）董事會14日通過今年首季財報，單季合併營收12.57億元續創新高，季增2.4%、年增19.9%；毛利率12.76%，分別季減0.95及年增0.16個百分點；稅後純益5,762.8萬元，季增53.1%、年增89.5%；每股盈餘1.32元。

三聯累計今年前四個月合併營收17.04億元，年增24.1%。今天股價維持平盤，成交量122張，收72.4元。

計量科技服務廠三聯，其電子材料事業供應2奈米與3奈米先進製程的研磨液，及先進CoWoS封裝的特用化學品材料等多項產品，也隨著半導體廠對耗材的需求大幅成長，帶動2024年合併營收站上45.04億元，年增21.7%，刷新歷史新高；毛利率13.72%，年減1.16個百分點。稅後純益1.83億元，年減32.5%；每股稅後純益4.2元。董事會擬配發每股2.6元現金股利，配息率為61.9%。將於5月26日召開的股東常會，通過盈餘分配案。