弘塑再破千元關！台股14千金再現 台積電距千金就差1元

台股14日千金再現，弘塑（3131）14日開高走高，以1,010元收盤， 上漲65元， 漲幅6.88%；台積電（2330）最後一盤爆出6,567張成交量， 股價再拉升2元，以999元收盤， 上漲30元， 漲幅3.1%，距千元關卡僅差1元。

半導體設備廠弘塑4月合併營收5.6億元，月增15.11%，年增65.36%，創下新高， 累計前5月合併營收18.01億元， 年增45.61%；弘塑今年第1季營收及獲利都創下歷史新高，首季合併營收12.4億元，歸屬母公司業主淨利2.55億元，每股純益8.74元。

台積電13日董事會核准資本預算152.477億美元（約新台幣4,685億元），主要是為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，內容包括建置先進製程產能；建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；廠房興建及廠務設施工程；台積電持續擴大投資，市場預期弘塑等供應鏈將受惠。

台積電董事會決議調高今年第1季股利， 每股將配發5元現金股利， 為季配息以來的新高，14日以990元開高，最後一盤再往上拉升， 收在今日最高的999元，上漲30元，市25兆9,068億元。

弘塑早盤960元開高，盤中高點曾達1,020元， 終場收在1,010元， 上漲65元， 漲幅6.88%， 千金股再添一家；台積電則僅差1元就進入千金股行列；另外，穎崴（6515）盤中也一度觸及1,000元，終場則是收在986元。