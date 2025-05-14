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宣德財報／第1季 EPS 1.09元創同期新高 兩新廠規模逐步放大

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

宣德（5457）公告第1季每股純益（EPS）1.09元，創下歷史同期新高，4月營收20.8億元，年增20.5%。公司認為，越南與墨西哥新廠效益逐漸顯現，第2季能見度高，下半年看旺新產能加入的疊加效果。

宣德董事會通過第1季財報，營收53.8億元，年增29.2%，每股純益1.09元。其中，毛利率18%、營業利益率6%、稅後純益率6%，呈現三率三升。第2季訂單維持高檔，上半年訂單無虞。美國手機客戶預計明年改款幅度較大，AI全面導入預期帶動銷售，但今年訂單相對穩定。組裝客戶(含網通、工業及商業等級客戶)訂單在上半年需求穩定，隨著經濟規模提升，管理的優化，公司期望今年能相較去年帶來更好的成果。

宣德表示，集團含子公司在全球管理共六地、11個廠區，橫跨中國大陸、東南亞及墨西哥，以搭配客戶群之生產及分散規劃，針對個別客戶的需求做調配，可以提供生產基地的彈性的優勢有機會爭取到轉單紅利。

越南新廠第1季度起開始貢獻營收，主要生產電腦周邊及影音聲學產品；目前墨西哥廠以車用產品為主，也陸續將會擴增產能來因應美國於國內關稅減免清單上的需求，台灣廠的e-bike及消費性產品的需求穩定。

宣德今年的四項成長動能，分別是雲端家用AI鏡頭組裝、美國大型客戶所有產品均改為TYPE C、雲端行動支付機台訂單以及聲學相關產品，前述訂單均按計畫交貨，全年瞄準雙位數增長。觀察前四月營收，成長正在軌道上，未來將密切關注總體經濟有無變化。至於新台幣走勢變化，則是所有出口業者面臨的課題，非單一廠商能改變，集團將透過財務操作減低相關衝擊。

宣德 營收

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