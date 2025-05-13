昶瑞機電22日掛牌上櫃、承銷價66.18元 法人看好「雙成長引擎」
即將於5月22日掛牌上櫃的DC直流吊扇龍頭廠昶瑞機電（7642），於13日完成競價拍賣開標，其加權平均得標價格為73.09元，最低得標價71.11元、最高得標價格達100元。上櫃承銷價（亦為公開申購價格）訂為66.18元。其公開申購將於5月14日截止，並訂於5月16日辦理電腦抽籤。
法人認為，以昶瑞機電2024年每股盈餘6.4元水準來看，此次競拍得標價格的本益比高低區間約落在11至16倍，顯示市場對其DC吊扇本業穩健及無人機新事業的高成長性具有期待。
展望未來營運，法人指出，昶瑞機電今年首季營運已展現強勁動能，營收達2.31億元，年增12.35%，每股盈餘為1.51元。在產能擴充方面，台中龍井二廠預計於2025年底完工，並規劃於2026年第1季投入量產，屆時吊扇年產能可望實現倍增。
新事業布局上，備受矚目的無人機動力模組預計於2025年下半年開始對美國市場小量出貨，目標2026年出貨量提升至500至1,000套規模。法人預期，在吊扇本業穩健成長及無人機新事業逐步貢獻下，昶瑞的「雙成長引擎」將持續發力，有力驅動公司整體營運向上。
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