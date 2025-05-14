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萬泰科第1季 EPS 0.72元 宣德1.09元
萬泰科（6190）昨（13）日公布首季稅後純益1.16億元，季增40%，年增49%，每股純益0.72元。受惠AI高速線開始出貨，公司看好本季營運將優於首季，全年業績年增率維持20%到25％的目標不變。
萬泰科表示，AI伺服器需求持續帶動高速線材滲透率提升，5月小量出貨，預計6月進入規模量產出貨。
【記者蕭君暉／台北報導】宣德（5457）昨（13）日公布首季稅後純益1.88億元，季增93.8%，年增347%，每股純益1.09元。
展望後市，宣德之前表示，旗下各產品線今年出貨有望優於去年。其中，工業用客戶今年挹注業績將年增45%，策略性客戶的營收認列將年增三倍，墨西哥汽車零件及射出件貢獻預計年增八倍。
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