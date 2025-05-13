誠品生活財報／首季EPS 0.16元 較去年同期由虧轉盈

誠品生活（2926）13日公告首季財報，第1季稅後純益774.2萬元，較去年同期虧轉盈，每股盈餘（EPS）0.16元。

誠品生活去年終結連三虧，今年首季持續獲利，重返成長軌道。誠品指出，在實體大店陸續開出後，績效回到疫情前的水準，去年海內外圖書銷售超過900萬冊，今年目標持續成長，力拚2026年銷售可達千萬冊。

誠品生活今年中預計開幕新的大型店面「誠品生活台南店」，全店規劃四層樓6,000坪規模，開幕後可望挹注營運，另與全球PCB產業龍頭「臻鼎科技集團」（4958）合作的桃園青埔大店則預計2028年開業。

誠品生活指出，展店腳步不會停，也不會單一聚焦在社區型的發展，未來大小型店面會持續開出，也會與地方創生、獨立小書店結合發展，預期今年也會在過去沒進駐的城市開出新店面。

展望未來，誠品表示，對今年發展樂觀看待，也樂見閱讀有年輕化趨勢，目前誠品已找到未來前進方式跟節奏，虧損逐步收斂中，且線上新會員中，每兩個就有一個會回到實體通路，在消費客群成長力道回溫下，預期實體可持續創造出更好獲利能力，預期今年線下（實體店）營收可成長5%至8％，線上事業則力拚維持雙位數成長。