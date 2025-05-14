快訊

今起連續熱10天！吳德榮：台灣在暖氣團內 飆35度高溫防中暑

《核管法》三讀…核電廠可延役20年 閣揆指核三仍要除役

聽新聞
0:00 / 0:00

大專生證券培育營 報名

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
大專生證券菁英種子線上培育營海報。櫃買中心／提供
大專生證券菁英種子線上培育營海報。櫃買中心／提供

為培養年輕學子對證券與投資市場的正確認識，提升財商素養與實務能力，櫃買中心（Taipei Exchange）自2008年起持續舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，至今邁入第18屆，深受學界與學生好評。今年再度推出2025年度「線上培育營」，歡迎全國大專院校學生踴躍參加。

櫃買中心指出，本活動採線上學習結合實戰競賽方式，內容涵蓋理財觀念、投資策略及市場運作，並透過模擬投資操作強化應用能力。課程內容由專業講師與實務團隊設計，適合對投資理財有興趣的年輕朋友參與。

大專生證券菁英種子線上培育營報名期間為5月13日至6月30日，全程免費，參賽對象是全國大專院校學生（每隊三至五人）。報名方式由學校教師推薦或學生自行組隊報名，活動方式為完成線上課程後，繳交投資組合簡報影片參賽，需上傳至指定網址參與競賽。更多報名資訊請詳報名網址（https://ysseed.sfi.org.tw/）。

大專 櫃買中心

延伸閱讀

美中休兵 台股限空令可解？金管會說要看四關鍵

世壯運／宣傳看板鬧烏龍「TAIPEI」拼錯 執委會：第一時間已下架

境外金融第1季稅前獲利增近一倍 金融圈示警4月川普亂流干擾前景

證交所防內線交易宣導 回響熱

相關新聞

印能第1季 EPS 10.79元 訂單維持高檔

氣動與熱能製程解決方案商印能科技（7734）昨（13）日公告首季獲利2.26億元，季減20.98%、每股純益10.79元...

威聯通配息40元

NAS大廠威聯通（7805）每股預計發放現金股利40元，依12日興櫃參考價673元計算，殖利率達5.9%，寫下興櫃公司每...

威剛第1季 EPS 1.72元 記憶體回溫

記憶體模組大廠威剛（3260）昨（13）日公告首季本業獲利4.21億元，季增93.41%；稅後純益5.26億元，季增73...

萬泰科第1季 EPS 0.72元 宣德1.09元

萬泰科（6190）昨（13）日公布首季稅後純益1.16億元，季增40%，年增49%，每股純益0.72元。受惠AI高速線開...

立碁第1季 EPS 0.21元 光環0.07元

LED封測廠立碁（8111）昨（13）日公告首季財報稅後純益2,239萬元，季減57.87%，年減24.55%，每股純益...

驊宏資4月每股獲利0.27元

系統整合商驊宏資（6148）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（13）日應主管機關要求公告4月自結數，稅後純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。