聽新聞
0:00 / 0:00
大專生證券培育營 報名
為培養年輕學子對證券與投資市場的正確認識，提升財商素養與實務能力，櫃買中心（Taipei Exchange）自2008年起持續舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，至今邁入第18屆，深受學界與學生好評。今年再度推出2025年度「線上培育營」，歡迎全國大專院校學生踴躍參加。
櫃買中心指出，本活動採線上學習結合實戰競賽方式，內容涵蓋理財觀念、投資策略及市場運作，並透過模擬投資操作強化應用能力。課程內容由專業講師與實務團隊設計，適合對投資理財有興趣的年輕朋友參與。
大專生證券菁英種子線上培育營報名期間為5月13日至6月30日，全程免費，參賽對象是全國大專院校學生（每隊三至五人）。報名方式由學校教師推薦或學生自行組隊報名，活動方式為完成線上課程後，繳交投資組合簡報影片參賽，需上傳至指定網址參與競賽。更多報名資訊請詳報名網址（https://ysseed.sfi.org.tw/）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言