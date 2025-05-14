大專生證券培育營 報名

為培養年輕學子對證券與投資市場的正確認識，提升財商素養與實務能力，櫃買中心（Taipei Exchange）自2008年起持續舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，至今邁入第18屆，深受學界與學生好評。今年再度推出2025年度「線上培育營」，歡迎全國大專院校學生踴躍參加。

櫃買中心指出，本活動採線上學習結合實戰競賽方式，內容涵蓋理財觀念、投資策略及市場運作，並透過模擬投資操作強化應用能力。課程內容由專業講師與實務團隊設計，適合對投資理財有興趣的年輕朋友參與。

大專生證券菁英種子線上培育營報名期間為5月13日至6月30日，全程免費，參賽對象是全國大專院校學生（每隊三至五人）。報名方式由學校教師推薦或學生自行組隊報名，活動方式為完成線上課程後，繳交投資組合簡報影片參賽，需上傳至指定網址參與競賽。更多報名資訊請詳報名網址（https://ysseed.sfi.org.tw/）。