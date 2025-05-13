新麥財報／首季每股賺2.7元為同期次高 將布局中亞地區

亞洲最大烘焙設備製造廠新麥（1580）13日參加櫃買中心業績發表會，因應美國關稅政策帶來的高度不確定性，新麥表示，已將加拿大從美國市場獨立出來，且在短時間內獲得成效，搶得美國競爭對手在加拿大市場的大型超市連鎖客戶。

新麥同時宣布，將著手布局中亞地區市場，準備在哈薩克設立子公司或銷售處，作為中亞發展中心，輻射鄰近國家。另外，泰國子公司也將設立工廠，作為東南亞的區域發展重心。

新麥強調，國際地緣政治風險上升，未來將透過彈性生產、配合調整市場配置等方式，保持產業競爭力。

新麥今天公布第1季合併財報，合併營收10.89億元、年增15.5%，創同期新高；毛利率44.53%，較去年同期增加0.6個百分點，稅後純益1.36億元、年減0.7%，每股稅後純益2.7元，獲利為歷史同期次高。

此外，新麥4月合併營收4.64億元、年增14.6%，今年前四月累計合併營收15.54億元、年增15.2%，不受美國關稅影響，仍然保持穩健成長。

新麥表示，哈薩克GDP成長約在4.3%至5%間，人均烘焙食品消費量一年12.5公斤，且與鄰國俄羅斯、吉爾吉斯、烏茲別克官方語言都使用俄語，除交流方便外，對中國大陸也相對友善，市場發展潛力巨大。

中國大陸烘焙業年度盛會「上海國際烘焙展」，將於5月19日至5月22登場，新麥做為大陸烘焙設備的頂流品牌，今年除展出傳統烘焙設備，其榮獲國際紅點獎的義大利設計團隊所打造的組合爐系列，完美結合實用性與美學價值，也是展會一大亮點。

新麥表示，作為全球規模最大的焙烤行業專業商貿與國際化展覽會，每屆展會都吸引全球眾多頂尖企業和品牌參展，和來自上百個國家與地區的專業買家，新麥此次展位面積達550平方米，展現氣勢全力搶單。