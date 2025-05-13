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91APP 營收／4月1.31億元創同期新高 累計5.43億元正向成長

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全通路解決方案SaaS服務業者91APP*-KY（6741）公布4月營收1.31億元創同月新高，月減4.8%、年增9.5%；累計今年1月至4月合併營收5.43億元，年增10.3％，營運持續正向成長。

91APP今年除了聚焦數位廣告業務、零售AI發展兩大重點外，近期推出的「IMS」（Inventory Management System，全通路庫存管理系統），一站式庫存管理整合門市與線上電商多通路及智慧配庫，讓貨暢其流達到真正的OMO效益，深獲大型零售客戶青睞。

根據全球研究和諮詢公司IHL Group的研究顯示，2024年全球零售業因庫存缺貨與過剩造成的損失達1.7兆美元，其反映背後代表的不只是資金壓力，更涵蓋倉儲、人力、利息等成本壓力。

91APP董事長何英圻指出，零售業人、貨、場三大核心，其中「貨」的虛實融合，是絕大多數品牌最難做到的部分，如能突破複雜的線上線下庫存系統和配貨機制，建立庫存池，達到貨的融合，才能實現真正的OMO。

過去庫存系統為單一通路設計，門市與電商各自獨立，異質系統難以整合；再者以門市績效結構而言，庫存亦代表業績，大多不願釋出與配合調撥商品，則形成組織協作上的阻力。此外，庫存管理不善，也易導致超賣、缺貨，甚至營運效率及顧客體驗不佳，品牌推動OMO成效不彰。

91APP IMS結合多平台上架、庫存、訂單管理的最佳解決方案，優勢之一包括可透過單一平台管理多通路訂單與出貨，優勢之二是可讓商品一次上架至多個通路，線上線下共庫及智慧配庫，依據各通路的銷售表現即時自動平衡庫存，實現「貨暢其流」，降低呆滯風險及建立有效配庫策略，可即時調度各場域需求，解決高庫存成本與低配送效率的問題，協助大型零售客戶提升營運效率，創造銷售彈性，促進OMO經營效益。

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