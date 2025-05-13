威剛財報／首季獲利優於預期、EPS 1.72元 第2季產能滿載續拚成長

記憶體模組大廠威剛（3260）13日公布2025年第1季財報，單季歸屬母公司業主淨利達5.26億元，季增73.4%、年減50.33%，表現優於市場預期，每股稅後純益為1.72元。

威剛財報顯示，第1季合併營收為99.09億元，季增0.6%、年減8.9%；毛利率為13.8%，季減0.1個百分點，年減12.6個百分點；營益率4.2%，季增2個百分點，但較去年同期下滑10個百分點。

公司指出，自2月以來DRAM與NAND Flash現貨價格止跌反彈，帶動市場需求回溫，威剛以充足庫存與穩定供應鏈快速因應客戶拉貨需求，加上價量齊揚，有效挹注獲利成長。

產品結構方面，第1季DRAM模組營收占比達56.47%，SSD占30.55%，其餘包含記憶卡、隨身碟等產品合計占12.98%。

展望本季，陳立白表示，記憶體市場供需趨於健康，價格持續上揚，公司工廠自3月起便處於加班狀態，預期產能滿載將持續至7月，隨著價量雙升態勢延續，有助帶動營收與獲利同步成長。