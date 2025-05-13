立碁財報／首季 EPS 0.21元 毛利率站穩33%

LED封測廠立碁（8111）13日公告2025年第1季財報，歸屬母公司業主淨利為2,239萬元，季減57.87%、年減24.55%；每股盈餘為0.21元，季減57.14%、年減22.22%。儘管獲利面臨壓力，但本業營運已見改善，營業利益成功由去年同期轉虧為盈。展望今年，立碁將聚焦電動車應用、AI相關及系統級封裝（SiP）等高成長領域，並持續優化營運結構，董事會亦通過解散泰國子公司以調整營運策略。

立碁2025年首季合併營收1.99億元，季減9%、年增6.74%。在產品組合優化及成本控制效益下，單季毛利率達33.13%，較上一季微幅下滑0.45個百分點、較去年同期則顯著提升8.38個百分點。受惠毛利率年對年改善，營業毛利為6,584萬元，季減10.20%、年增42.88%；營業利益則為1,147萬元，較上一季減少42.39%、相較去年同期則由虧轉盈。

展望2025年，立碁強調將積極拓展電動汽機車、電動自行車相關LED應用市場，提升整體獲利。同時，持續投入系統級封裝（SiP）、非可見光新產品與模組的研發，並積極布局資訊、矽光子、工控和車載市場。為因應國際局勢並提升營運綜效，董事會決議解散並清算泰國子公司LIGITEK ELECTRONICS（THAILAND）CO.,LTD.，以更集中資源發展核心事業。