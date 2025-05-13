萬泰科財報／首季獲利1.16億元、史上第三高 第2季將優於第1季

全球高階傳輸線材領導廠商萬泰科（6190）13日公布第1季稅後純益1.16億元，史上第三高，年增49%，季增40％，第1季每股稅後純益（EPS）為0.72元，人工智慧（AI）高速線開始出貨，第2季營運將優於第1季，全年維持20%到25％的成長目標不變。

儘管近期面臨對等關稅與匯率波動等不確定性，萬泰科仍維持2025全年營收成長20%至25%的展望。董事長張銘烈表示，AI 伺服器高速線材推進進度符合預期，已於第2季出貨，持續為該公司注入成長動能。

萬泰科第1季合併營收22.62億元，年增32.67％，受惠於產品組合優化與成本費用控制，挹注第1季營業利益達1.41億元、年增45.35％，稅後純益1.16億元，年增49.58％，EPS為0.72 元，年增44％。雖然第1季認列庫藏股轉讓予員工的一次性費用0.47億元，但仍繳出歷史第三高的成績。

萬泰科表示，AI 伺服器需求持續帶動高速線材滲透率提升，自5月起已進入小量出貨階段，預計6月進入規模量產出貨階段。本季出貨將以高頻銅纜為主，主要應用於AI機架內部傳輸（In-Rack Transmission）場景，未來亦規劃拓展至機架間（Rack-to-Rack）應用，擴大成長曲線。

自4月起，新台幣兌美元快速升值對財務結構造成短期挑戰。萬泰科表示，由於該公司營收與營業成本多以美元計價，具自然避險效果，惟應收與應付帳款因結帳時點差異，產生部分匯損，對未來兩季財報造成影響。根據公司估算，若新台幣兌美元升值10%，將對毛利率造成約1.5個百分點以內的影響。

針對美方即將上路的對等關稅與半導體關稅政策，萬泰科持續密切關注政策細節，並與客戶保持即時溝通，制定動態調整方案。萬泰科技強調，因早已布局東南亞產能（泰國與越南），對應關稅風險的調節彈性相較同業具明顯優勢。