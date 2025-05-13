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萬泰科財報／首季獲利1.16億元、史上第三高 第2季將優於第1季

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
萬泰科董事長張銘烈。萬泰科／提供
萬泰科董事長張銘烈。萬泰科／提供

全球高階傳輸線材領導廠商萬泰科（6190）13日公布第1季稅後純益1.16億元，史上第三高，年增49%，季增40％，第1季每股稅後純益（EPS）為0.72元，人工智慧（AI）高速線開始出貨，第2季營運將優於第1季，全年維持20%到25％的成長目標不變。

儘管近期面臨對等關稅與匯率波動等不確定性，萬泰科仍維持2025全年營收成長20%至25%的展望。董事長張銘烈表示，AI 伺服器高速線材推進進度符合預期，已於第2季出貨，持續為該公司注入成長動能。

萬泰科第1季合併營收22.62億元，年增32.67％，受惠於產品組合優化與成本費用控制，挹注第1季營業利益達1.41億元、年增45.35％，稅後純益1.16億元，年增49.58％，EPS為0.72 元，年增44％。雖然第1季認列庫藏股轉讓予員工的一次性費用0.47億元，但仍繳出歷史第三高的成績。

萬泰科表示，AI 伺服器需求持續帶動高速線材滲透率提升，自5月起已進入小量出貨階段，預計6月進入規模量產出貨階段。本季出貨將以高頻銅纜為主，主要應用於AI機架內部傳輸（In-Rack Transmission）場景，未來亦規劃拓展至機架間（Rack-to-Rack）應用，擴大成長曲線。

自4月起，新台幣兌美元快速升值對財務結構造成短期挑戰。萬泰科表示，由於該公司營收與營業成本多以美元計價，具自然避險效果，惟應收與應付帳款因結帳時點差異，產生部分匯損，對未來兩季財報造成影響。根據公司估算，若新台幣兌美元升值10%，將對毛利率造成約1.5個百分點以內的影響。

針對美方即將上路的對等關稅與半導體關稅政策，萬泰科持續密切關注政策細節，並與客戶保持即時溝通，制定動態調整方案。萬泰科技強調，因早已布局東南亞產能（泰國與越南），對應關稅風險的調節彈性相較同業具明顯優勢。

萬泰科技重申，2025 年營收展望維持年增 20-25%，將持續推動高毛利線材滲透率，目標至2030年高毛利產品佔營收比重自2024年的15%提升至30%。此外，該公司將以北美、亞洲雙軸推進市場拓展，維持長期毛利率目標達 20%、營業利益率 10%-12%的目標，並透過穩健財務策略及70%配息政策，創造股東長期價值。

萬泰科董事長張銘烈。萬泰科／提供
萬泰科董事長張銘烈。萬泰科／提供

營收 萬泰科

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