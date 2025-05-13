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全家餐飲法說會／台幣升值 食材成本有匯率優勢

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家餐飲總經理辛紫綾。記者嚴雅芳／攝影
全家餐飲總經理辛紫綾。記者嚴雅芳／攝影

全家餐飲（7708）13日出席櫃買中心舉辦的業績發表會，總經理辛紫綾表示，公司將持續以「擴增單店營收」、「展店擴張」、「品牌多元化」與「通路創新」四大策略，推升營運動能。除了既有品牌的單店營收持續成長，展店方面也維持每年8至10家的穩定速度，並規劃長期達成五個品牌的多品牌布局藍圖，朝向量化展店連鎖經營模式發展。

市場關注，近期台幣升值對公司營運的影響。辛紫綾表示，公司90%食材為在地採購，其中約一半為溯源食材，10%為進口，主要來自日本。近期新台幣升值，且升值幅度明顯，對進口食材成本有匯率優勢。

目前全家餐飲旗下擁有三個品牌、共73間門市，包括日式定食品牌「大戶屋」48家、韓式炸雞品牌「bb.q CHICKEN」19家，以及高端燒肉品牌「IKIGAI燒肉」六家。辛紫綾指出，未來也將透過聯名商品開發與商品化，拓展新通路，強化品牌聲量與市場滲透率。

台灣餐飲業市場2023年起規模突破1兆元大關，2024年更續創歷史新高，達近1.04兆元。其中，餐館業規模達8,387億元，年增2.9%，顯示內需市場持續穩健成長。根據今年第1季統計，餐館業營收占整體餐飲業比重高達81.5%，反映出餐館型態仍為主流消費模式。

全家餐飲旗下四大品牌中，以「大戶屋」占整體營收比重最高，達76.9%；而平均單店營收產值則以高端燒肉品牌「IKIGAI燒肉」最為亮眼。公司表示，近四年營收與毛利率表現持續穩健上揚，反映品牌經營策略奏效，未來也將持續透過品牌深化與市場拓展，強化整體營運效益。

營收 餐飲業

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