聚和財報／首季獲利1.62億元、年增12.5% EPS 0.81元

化工廠聚和（6509）13日公布今年第1季財報，單季稅後純益為1.62億元，年增12.5%，每股稅後純益0.81元。該公司並指出，屏科廠建廠計劃正持續進行中，預計2028年可投入生產，將為營運帶來可期的成長。

聚和表示，分析第1季營運情況，主要受惠於生物緩衝劑及胜肽系列產品銷售成長所帶動，加上營業費用控制得宜，使得整體表現優於預期。

該公司第1季營收為13.1億元，相較去年同期的12.03億元，成長9%；合併營業毛利率29.7%，扣除管銷研費用後，合併營業利益為1.98億元；扣除業外收支與所得稅後，合併稅後純益為1.62億元，相較去年同期的1.44億元，成長12.5%，每股純益0.81元。

該公司進一步指出，為因應歐美客戶對生物緩衝劑等相關需求成長趨勢，擬投入35億元於屏東科學園區擴建新廠。屏科新廠一期占地約6公頃，力拚2028年完工啟用。

根據研調機構Marketresearch.biz報告預期，全球生物緩衝劑市場規模從2022年至2032年的十年複合成長率為12.42%。主要市場成長驅動力來自於生物製藥研究增加、基因、蛋白質組學、分子生物學等相關生物技術領域不斷擴大、醫療保健診斷與細胞培養技術需求等，龐大的市場商機，凸顯有利於整體相關供應鏈良好的業務開拓成長空間。