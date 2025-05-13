智通財報／首季每股賺0.9元 積極布局 AI、強攻3大領域

智通*（8932）13日公布，首季營收達5.18億元，年增70%，稅後純益達1.45億元，年增140%，每股純益0.9元。利潤率表現，公司整體合併毛利率達56%，較去年同期提升9個百分點，營業利益率達40%，較去年同期提升12個百分點；年化後股東權益報酬率（ROE）顯著提升至34%。總經理蔡焜煌透露，旗下海外軟體子公司GLN（Global Line Network）在東南亞市場業務拓展有成，也貢獻智通科創整體營收與獲利率同步成長。

智通首季在軟體銷售及相關勞務服務方面的營收貢獻達3.1億元，年增率高達179%，占智通科創整體營收比重六成。而軟體事業憑藉高附加價值的IT顧問服務與深度客製化數位解決方案，第1季獲致80%高毛利水準。蔡焜煌表示，子公司GLN獨特的商業模式，為企業客戶量身打造專屬的高度客製化軟體系統與提供數位化諮詢，讓GLN在高附加價值、高利潤市場中建立了強大的客戶基礎，確保了GLN業務穩定性，也為GLN奠定未來持續增長的市場機會。

蔡焜煌表示，目前除了新合約數目持續增加之外，子公司GLN與核心客戶的合作也持續深化，例如為Lenovo量身製作跨國、跨區域的企業銷售系統（customized sales force software），支持銷售績效跟蹤、考勤監控、庫存管理等等，自2019年啟用至今已擴展到亞太區11個國家，預計再擴大推展至澳洲、紐西蘭市場。

蔡焜煌分享，GLN的總部主要設立在丹麥，旗下員工遍布全球20多國家的Kamstrup公司開發客製化水表監控解決方案（customized water meter monitoring solutions），提供記錄水表讀數、維護服務、即時數據同步等功能，所打造之adept智能水表管理系統，於亞太區成功拓展，家戶用戶數量持續成長。GLN逐漸成為Kamstrup在整個亞太區的獨家技術夥伴。而GLN自主研發新推出的防詐解決方案，已完成產品優化，進入客戶推廣階段，目前持續向東南亞各國政府部門及電信機構推介方案，有機會成為GLN下一個新成長動能。

智通表示，在金融科技領域，團隊透過子公司GLN積極布局印度市場，鎖定當地龐大的數位金融成長潛力。旗下 FinShell Pay為一款整合線上貸款、遊戲、數位支付與電商功能的全方位Fintech App，與OPPO獨家合作，取得印度OPPO手機預載（pre-installed）版位。截至 2025年第1季，已於印度超過1.2億台OPPO手機中預載，FinShell Pay App月活躍用戶（MAU）突破 2,500 萬。公司目前正申請非銀行金融機構（NBFC）執照，計畫在OPPO手機生態系中推出線上小額信貸服務。

展望未來，智通也期許今年進一步實現營運績效與市場版圖的雙重擴張。軟體科技事業體持續拓展在亞太區及東南亞市場覆蓋率，預估可受惠於舊客戶長約合作、軟體系統可擴展性及功能擴充，新產品模組陸續推出，加上新客戶數目成長，業績成長動能可期待。GLN積極開發以AI人工智慧為基礎的創新工具及解決方案，例如：銷售驗證與人資eKYC等解決方案，提升產品效能幫助企業客戶做出更進階的數據驅動決策、提升生產力並幫助企業實現可持續性成長。

蔡焜煌表示，GLN目前也持續推進SaaS模組化策略，將過去大量客製化專案所累積的開發經驗與市場需求，轉化為可標準化、可複製的產品模組。目前已整合多項核心解決方案，並優先將「銷售驗證」、「人資eKYC」等等高需求應用，開發為可訂閱制的SaaS產品。GLN亦推出新防詐系統，目前積極爭取政府標案，希望取得長期合約貢獻穩定恆常性收入，目標推廣至印尼、泰國、馬來西亞等國家。為追求中長期成長，公司擴大研發、業務、數據科學與市場營運團隊，目標2025年營業利潤率維持優於去年水準之上，惟須考量全球經濟及匯率風險。