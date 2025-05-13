快訊

籃球／啦啦隊女神李芷霖私密照外流！林庭謙被她指控拍攝回應了

保母姊妹遭判無期徒刑、18年 剴剴外婆律師：感謝求處最高刑度

新國會智庫最新民調曝！5民選總統「賴幾乎墊底」 只部分小贏他

威剛財報／首季獲利倍增、每股賺1.72元 第2季記憶體營運續旺

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體價格谷底翻揚，帶動市場需求回籠，推升記憶體模組大廠威剛（3260）2025年第1季繳出兩大獲利指標躍升佳績。營業利益季增逾9成，稅前淨利更呈倍數季增達7.42億元，每股純益1.72元。

威剛指出，由於記憶體供需轉趨健康，DRAM與NAND Flash現貨價自2月開始止跌反彈，因此威剛備妥生產量能與充足的庫存，全力滿足客戶需求回溫。

展望本季，隨著兩大記憶體價格持續看漲，客戶備貨動能將延續一整季，工廠也從3月起已連續數個月加班生產，產能滿載的情況有機會一路延續至7月。

挾帶價量齊揚雙重優勢，董事長陳立白不僅樂觀看待營運將維持高度成長動能，獲利績效也可望更上一層樓。

威剛董事會今日通過2025年第1季財報，歸屬母公司業主利益5.26億元，季增逾7成。以加權平均股數3.06億股計算，每股純益1.72元。

第1季DRAM模組占整體營收比重達56.47%，SSD為30.55%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比12.98%。

威剛 記憶體模組

延伸閱讀

力積電 搭上AI市場

華邦電、群聯 四檔聚光

力積電十強聯手 Computex大秀3D AI半導體解決方案

力積電引領3D AI半導體堆疊技術 持續強化全球市場布局

相關新聞

陽信銀 前四月每股稅前賺0.574元

陽信銀行昨（12）日公布自結獲利，今年4月單月稅前盈餘達4.4億元，累積前四月稅前盈餘為21.73億元，每股稅前盈餘0....

家登第1季EPS 2.2元 營運季季高

家登昨（12）日公布首季財報，每股純益為2.2元。法人預期，若外在總經環境沒有出現太大變化，公司今年業績表現有機會逐季走...

優群 第2季業績拚攀峰

連接器廠優群（3217）昨（12）日舉行法說會，總經理劉興義表示，第2季營收將年增30%至40%，挑戰單季歷史新高，毛利...

長園科4月營收 月增四倍

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）受惠半導體客戶開始進行設備建置階段，並認列營收獲利，帶動4月營收達5,285萬元，攀上近...

竹陞第1季 EPS 2.7元 楠梓電1.46元

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（12）日公布首季毛利率65.02%，創單季新高，季增2.31個百分點，年增...

永捷4月合併營收年增87% 信立4月營收年增303.6%

上櫃化工股永捷（4714）昨（12）日董事會通過2025年第1季財報，單季營業毛利0.55億元、年增85%；稅後純益1....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。