威剛財報／首季獲利倍增、每股賺1.72元 第2季記憶體營運續旺

記憶體價格谷底翻揚，帶動市場需求回籠，推升記憶體模組大廠威剛（3260）2025年第1季繳出兩大獲利指標躍升佳績。營業利益季增逾9成，稅前淨利更呈倍數季增達7.42億元，每股純益1.72元。

威剛指出，由於記憶體供需轉趨健康，DRAM與NAND Flash現貨價自2月開始止跌反彈，因此威剛備妥生產量能與充足的庫存，全力滿足客戶需求回溫。

展望本季，隨著兩大記憶體價格持續看漲，客戶備貨動能將延續一整季，工廠也從3月起已連續數個月加班生產，產能滿載的情況有機會一路延續至7月。

挾帶價量齊揚雙重優勢，董事長陳立白不僅樂觀看待營運將維持高度成長動能，獲利績效也可望更上一層樓。

威剛董事會今日通過2025年第1季財報，歸屬母公司業主利益5.26億元，季增逾7成。以加權平均股數3.06億股計算，每股純益1.72元。

第1季DRAM模組占整體營收比重達56.47%，SSD為30.55%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比12.98%。