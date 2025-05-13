康和證券輔導來毅數位科技 登錄興櫃

康和證券（6016）輔導網路身分認證安全領導廠商-來毅數位科技（7834），在13日登錄興櫃，興櫃登錄參考價格為每股58元。來毅數位以自有研發技術，提供客戶多元化的網路身分認證軟體系統及應用方案，主要產品為Keypasco系列認證方案。

來毅數位實收資本額為1.6億元，主辦承銷商為康和證券，2024年除持續鞏固台灣市場外，亦積極拓展海外市場，產品陸續打進日本、歐洲、中東及印度等地區，海外業務比重上升到約七成，尤以MFA及零信任方案等產品受到國內外金融機構及政府機關的青睞，2024年營收達1.1億元，較前一年度大幅成長69%，營運規模效益逐漸顯現，進一步帶動2024年轉虧為盈，稅後淨利達1,542萬元，每股稅後盈餘（EPS）1.15元。

來毅數位表示，全球專利布局是資訊安全產業廠商的核心競爭力，其所研發的創新多因素身分認證系統，在全球16個國家已取得6項國際專利，包含美國、日本、台灣、韓國、歐盟、中國大陸、新加坡等資安先進國家獲得批准，專利項目包括設備指紋、地理位置結合風險管理引擎和雙通道的認證方式；近場認證；中央存儲的PKI解決方案；動態網址連結URLs；密鑰管理和系統等。

近幾年各國政府積極推動零信任網路架構，而台灣數位發展部轄下的資通安全研究院從2022年起，亦要求A級機關須逐年導入零信任架構的三大基本核心，包括身分鑑別、設備鑑別、與信任推斷，並積極鼓勵廠商通過產品功能性規格驗證，以確保政策落實，讓台灣在資安領域中能與國際接軌，並居於領先地位。來毅數位科技是第一批通過資安院零信任產品功能規格驗證第一及第二階段的廠商。