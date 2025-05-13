陽信銀 前四月每股稅前賺0.574元

陽信銀行昨（12）日公布自結獲利，今年4月單月稅前盈餘達4.4億元，累積前四月稅前盈餘為21.73億元，每股稅前盈餘0.574元。

在資產品質方面，4月底逾放比為0.07%、備抵呆帳覆蓋率1,636.48%，兩項指標皆優於同業平均，顯示授信風險控管良好。此外，陽信銀行總資產為7,684億元，淨值達517億元，較去年同期分別上升6.06%及12.64%，營運規模穩健成長。

財政部延長今年所得稅申報繳納期限至6月30日，協助減輕企業與民眾負擔。陽信銀行同步延長刷卡繳稅優惠，單筆滿3,000元即可享3期或6期分期0利率、免手續費，繳稅輕鬆無負擔。此外，單筆稅額達50萬元以上並完成登錄者，可獲王品禮物卡1,800元，詳情可洽陽信銀行官網。

陽信銀行指出，即日起至5月31日止，推出自然人以外幣新資金承作1年期美元定存，享年利率4.5%。臨櫃、網銀皆可申辦，總額度1億美元，額滿為止，優惠倒數中，民眾可把握。