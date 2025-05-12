君帆財報／多元布局驅動市場成長 首季稅後純益3,978萬元、創同期新高

君帆工業（4584）公布第1季合併財報，合併營收3.56億元創新高、年增22%。受惠整體產品組合與市場布局持續優化，毛利率提升至35%，稅後純益3,978萬元創同期新高、年增52%，每股稅後純益1.33元。

君帆表示，第1季營收成長主要來自輪胎、模具及電子設備三大領域，皆達到雙位數的成長。

尤其以電子產業成長最為顯著，年增幅達51%，主要受惠於全球半導體先進製程的需求增加，以及AI伺服器、視覺辨識等應用的快速發展，公司產品在相關市場中獲得高度肯定，有效帶動業績成長。

模具與輪胎產業同樣表現出色，分別成長39%和27%。除了市場需求穩定因素外，也來自公司的產品設計靈活度運用，能迅速回應客戶需求。君帆強調，反應瞬息萬變市場的變化，是維繫客戶關係成長的關鍵。

除了核心領域，君帆也在海洋工程新領域實現初步成果，成功接獲訂單並已有銷貨實績，展現出君帆產品在多元市場中的應用潛力。

展望未來，君帆將持續推動專用缸體的市場占有率，特別是半導體製程、精密製造以及自動化設備領域的市場開拓，也會透過代理商策略與強化美、日、泰三地區業務服務，讓公司產品能在更多的應用領域發揮價值。