創控競拍完成…公開申購價32元 預計5月21日掛牌上市

半導體微汙染控制（AMC）設備商創控（6909）初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業於今（12）日完成電腦開標，本次辦理競價拍賣4135張，最低得標價格為34.5元，最高得標價格為58.7元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為37.19元，承銷價訂為32元。創控公開申購張數1033張，公開申購期間為5月9日至5月13日，並於5月15日公開抽籤，預計5月21日正式掛牌上市。

創控此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股6079張，其中4135張採競價拍賣已完成，此次投標情形相當踴躍，合格投標量1萬2603張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

創控為台灣先進製程AMC監測設備廠，產品廣泛應用於全球主要半導體廠區的奈米製程監測，受惠3奈米以下製程節點對AMC監測的剛性需求，創控除原有客戶訂單成長之外，亦持續獲得新客戶青睞，客戶涵蓋多數國際半導體領導廠商。創控持續針對客戶痛點開發AMC解決方案，產品已從廠務、設備端，進一步深入到微環境，先進製程快速擴產的需求以及新產品開始出貨，為創控帶來更大成長動能。

創控產品為客製化接單生產，自接單到出貨至客戶驗收認列營收有時間差，營收密集於下半年認列，因此下半年明顯有傳統旺季表現。4月營收2,376萬元，與去年同期相當；累計1-4月營收1.542億元，較去年同期大幅成長87.33％。創控指出，公司採客製化生產與驗收認列模式，營收呈現階段性波動屬常態。4月營收回歸排程節奏，累計營收成長已展現新產品導入與新客戶驗收的初步成果，公司全年營運策略穩健推進。

目前創控持續深化兩大應用場景，包括半導體AMC精密監測與ESG氣體汙染監控，並拓展至機台腔體、晶圓載具等高潔淨微環境需求。隨著 2 奈米世代導入環繞閘極（ GAA ）架構與背面供電設計，製程監控潔淨門檻再提升，公司亦提前布局未來需求。