快訊

美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

創控競拍完成…公開申購價32元 預計5月21日掛牌上市

聯合報／ 記者簡永祥／阿德雷德即時報導
創控董事長王禮鵬展示該公司開發的半導體微汙染控制（AMC）設備。本報資料照片
創控董事長王禮鵬展示該公司開發的半導體微汙染控制（AMC）設備。本報資料照片

半導體微汙染控制（AMC）設備商創控（6909）初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業於今（12）日完成電腦開標，本次辦理競價拍賣4135張，最低得標價格為34.5元，最高得標價格為58.7元，各得標單的價格及其數量加權平均價格為37.19元，承銷價訂為32元。創控公開申購張數1033張，公開申購期間為5月9日至5月13日，並於5月15日公開抽籤，預計5月21日正式掛牌上市。

創控此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股6079張，其中4135張採競價拍賣已完成，此次投標情形相當踴躍，合格投標量1萬2603張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。

創控為台灣先進製程AMC監測設備廠，產品廣泛應用於全球主要半導體廠區的奈米製程監測，受惠3奈米以下製程節點對AMC監測的剛性需求，創控除原有客戶訂單成長之外，亦持續獲得新客戶青睞，客戶涵蓋多數國際半導體領導廠商。創控持續針對客戶痛點開發AMC解決方案，產品已從廠務、設備端，進一步深入到微環境，先進製程快速擴產的需求以及新產品開始出貨，為創控帶來更大成長動能。

創控產品為客製化接單生產，自接單到出貨至客戶驗收認列營收有時間差，營收密集於下半年認列，因此下半年明顯有傳統旺季表現。4月營收2,376萬元，與去年同期相當；累計1-4月營收1.542億元，較去年同期大幅成長87.33％。創控指出，公司採客製化生產與驗收認列模式，營收呈現階段性波動屬常態。4月營收回歸排程節奏，累計營收成長已展現新產品導入與新客戶驗收的初步成果，公司全年營運策略穩健推進。

目前創控持續深化兩大應用場景，包括半導體AMC精密監測與ESG氣體汙染監控，並拓展至機台腔體、晶圓載具等高潔淨微環境需求。隨著 2 奈米世代導入環繞閘極（ GAA ）架構與背面供電設計，製程監控潔淨門檻再提升，公司亦提前布局未來需求。

半導體 營收

延伸閱讀

AI × ESG高峰會台中登場 核心主題：淨零永續創新治理

台積電蘋果訂單營收叩關兆元 法人估今年相關業績成長六成

家登急單到手 業績看俏

受美科技管制…資策會：陸高階產品、先進製程受限 短期難突破

相關新聞

創控競拍完成…公開申購價32元 預計5月21日掛牌上市

半導體微汙染控制（AMC）設備商創控（6909）初次上市普通股股票競價拍賣承銷作業於今（12）日完成電腦開標，本次辦理競...

德微營運回溫 4月營收2.13億元重寫單月新高

分離式元件業者德微 (3675）營運回溫，繼2、3月營收重回2億元後，4月營收2.13億元，再度創下單月新高，月增0.8...

來毅數位科技5月13日登錄興櫃 參考價58元

來毅數位（7834） 將於明（13）日登錄興櫃，興櫃登錄參考價格為每股58元。來毅數位以自有研發技術，提供客戶多元化的網...

上奇營收／4月3.8億元、年減4%「小金雞」續強後市可期

資訊服務廠商上奇（6123）12日公布，4月合併營收3.8億元，月減18.6%、年減4%。

聯寶首季EPS0.30元 年增87.5％ 為歷年同期第三高

聯寶（6821)於今日公布2025年第1季合併營收達1.38億元，年增20.6％，稅後純益945萬元，年增88.64％，...

富邦證券輔導兆聯實業 5月13日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的兆聯實業（6944）公司，自13日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。