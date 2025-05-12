德微營運回溫 4月營收2.13億元重寫單月新高

分離式元件業者德微 (3675）營運回溫，繼2、3月營收重回2億元後，4月營收2.13億元，再度創下單月新高，月增0.8%；累計前四月合併營收8.38億元，年增12.5%。法人看好，德微第1季營運落底後，隨客戶需求穩健，第2季營收可望增溫。

德微稍早公布第1季財報 ，營收6.25億元，雖季減 13.2%，但年增14.7%，毛利率約38%，季增 0.13 個百分點，年增2.8 個百分點，稅後純益0.74億元，季減 27.5%，年減 22.9%，每股稅後純益1.35元。

德微董事長張恩傑在年報中表示，德微過去三年架構完成新舊產能整併，以全自動化為主、有效節省人力，並完成晶圓廠整併，持續開發新產品，也透過喜可士將品牌銷售延伸至各電子產業體系，今年儘管有政治因素干擾，但公司會持續提升自身經營能力。

張恩傑進一步說，全球地緣政治攻防加深，半導體產業被歸入戰略物資內，對各企業而言，只能強化自身經營能力，從產品品質、製造成本、供應鏈風險管理、人才優化與財務管理等面相來提升學運強度，站穩自己生產實力，才有機會獲得市場肯定。

張恩傑說，去年是極為挑戰的一年，因資源有限，要戰戰兢兢嚴謹看待各種不明朗情勢，以應對市場嚴峻的考驗。公司去年順利完成三項重要階段性目標，首先，德微去年取得喜可士全數股權，其次是完成現金增資案，子公司亞昕科技也正式與達爾基隆分公司完成交割「併購晶圓製造業務」等項目合約。

張恩傑分析，德微經整併上下游後，有完整晶圓製造工廠，其中6吋晶圓、部份高階晶圓等產品項目，不但擴充增加亞昕業務項目，且所生產的產品已獲得世界一級大廠認證與使用，更是汽車電子與AI伺服器內所需的關鍵晶圓產品。

而取得喜可士營運權後，可藉由喜可士業務觸角直接進入國內電子產業體系、散熱元件客戶與 AI 高階運算伺服器等大型 ODM 客戶，德微正式邁入高階IDM分離式元器件整合供應商領域。