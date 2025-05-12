來毅數位科技5月13日登錄興櫃 參考價58元

來毅數位（7834） 將於明（13）日登錄興櫃，興櫃登錄參考價格為每股58元。來毅數位以自有研發技術，提供客戶多元化的網路身分認證軟體系統及應用方案，主要產品為Keypasco系列認證方案，包括零信任網路存取認證(ZTNA)、多因素認證（MFA)、FIDO等，具備兼顧使用者隱私保護、操作簡便、高安全強度等特點，能夠滿足各種應用場域，不同安全應用的需要。

來毅數位實收資本額為1.64億元，主辦承銷商為康和證券。公司2024年除持續鞏固台灣市場外，也積極拓展海外市場，產品陸續打進日本、歐洲、中東及印度等地區，海外業務比重上升到約七成，尤以MFA及零信任方案等產品受到國內外金融機構及政府機關的青睞，2024年合併營收達1.1億元，較前一年度大幅成長69%，營運規模效益逐漸顯現，進一步帶動2024年轉虧為盈，稅後純益達1,542萬元，每股純 益 （EPS）1.15元。

來毅數位表示，全球專利布局是資訊安全產業廠商的核心競爭力。公司所研發的創新多因素身分認證系統，在全球16 個國家已取得6 項國際專利，包含美國、日本、台灣、韓國、歐盟、中國、新加坡等資安先進國家獲得批准，專利項目包括：設備指紋（Device Fingerprint）、地理位置（Geo-Location）結合風險管理引擎和雙通道（Two-Channel）的認證方式；近場認證（Proximity）；中央存儲的 PKI 解決方案；動態網址連結URLs及密鑰管理和系統等。

近幾年各國政府積極推動零信任網路架構，而台灣數位發展部轄下的資通安全研究院從2022年起，亦要求A級機關須逐年導入零信任架構之三大基本核心：身分鑑別、設備鑑別、與信任推斷，並積極鼓勵廠商通過產品功能性規格驗證，以確保政策落實，讓台灣在資安領域中能與國際接軌，並居於領先地位。來毅數位科技是第一批通過資安院零信任產品功能規格驗證第一及第二階段的廠商。

來毅數位成立初期即以監管嚴謹的金融產業切入，目前國內已有包括華南、台銀等超過10家金融單位都是來毅數位的客戶，全球活躍用戶數超過1000萬，應用涵蓋金融、政府、不動產、電商、充電樁、遊戲與健康醫療等各產業。隨著生成式 AI 技術的快速發展，全球資安環境面臨嚴峻威脅，各國政府與企業均快馬加鞭地導入更高規格的資訊安全架構，來毅數位以自有品牌Keypasco持續推出適用於各種網路應用服務，兼具資訊安全度及使用便利性的資訊安全產品，拓展全球市場。