櫃買中心：桂田繼續採變更交易方式

櫃買中心(Taipei Exchange)公告桂田（4806）原20218年6月4日公告列為變更交易方法的原因已消滅，惟因其2024年度財務報告顯示其淨值仍低於所列示股本二分之ㄧ，其上櫃有價證券繼續採變更交易方式。

櫃買中心表示，桂田先前因有重大投資交易案，未能於2018年6月4日重大訊息說明記者會，具體說明並釐清交易的合理性及必要性、未來具體規劃、債權回收可能性等疑義，顯示其投資循環相關內部控制的設計與執行存有重大缺失，對股東權益影響重大，櫃買中心依業務規則規定，公告桂田的上櫃有價證券自2018年6月4日公告調整新增預收款券事由。

桂田12日已於財務報告附註揭露上開交易內容及變更情形，並按月發布重大訊息揭露債權收回情形及保全措施執行進度，先前投資交易疑義及對財務報告的影響已有說明，經參酌該公司取具的內部控制制度審查會計師合理確信報告，相關內部控制重大缺失事項已改善，原變更交易方法處置事由業已消滅，因此調整解除先前預收款券處置；惟該公司2024年度的財務報告顯示其淨值仍低於所列示股本二分之ㄧ，故該公司的上櫃有價證券仍應依業務規則第12條第1項第1款之規定繼續採預收款券交易。