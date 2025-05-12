快訊

新校長還沒報到先嗆聲！板橋高中學生掛布條抗議 本人嘆這件事

私人飛機抵台！黃仁勳延後現身 老婆、小孩今從商務通道快閃

怕你等太久 川普發文提早宣布答案：藥價將降59%

優群法說會／第2季業績挑戰新高 下半年兩位數成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

連接器廠優群（3217）12日舉行法說會，總經理劉興義表示，第2季營收將年增30%至40%，挑戰單季歷史新高，毛利率不低於首季的50.2%，主要受惠客戶提前拉貨，下半年業績仍有機會雙位數年增，今年全年營收兩位數成長的目標沒有改變。

優群第1季營收9.24億元，季減3.55%、年增35.49%，其中包括五大產品線，分別為SO-DIMM占35.9%，M.2占28.2%，Long-DIMM占12%，USB TYPE-C占8.8%，Metal Bar（微型沖壓件）占7.8%，其他7.3%；毛利率50.2%，年增4.2個百分點、季減0.4個百分點。

五大產品線中的Long-DIMM、TYPE-C及微型沖壓件三大部門，2025年業績均可望年增20%到50%。

針對關稅影響？他說，除了中國大陸之外，筆電目前是豁免關稅，代工廠已經轉到越南、泰國與墨西哥生產製造，我們也完成越南廠的布局。越南廠第4季可以生產，今年會完成生產準備，規模等於中國大陸廠一半的產能，預期兩年時間可以達成。

針對匯率？優群財務長范玉真說，新台幣升值的影響，主要在應收帳款與現金部位，每升值1%會出現750萬至800萬元的匯損，衝擊0.5%毛利率，以目前升值的情形來看，大概影響第2季毛利率約1.5%至2%，不過，整季情況需要等到6月底結束之後才能明朗。

Long-DIMM方面，他說，占優群12%營收比重，而CSP客戶又占其中一半以上，除了原有的Meta之外，今年新增一家CSP客戶。

在微型沖壓件部分，劉興義表示，美系手機客戶新機已確認採用，且有其他車用及筆電客戶的新案導入，預期2025年微型沖壓件將維持成長動能。

至於應用在筆電的SO-DIMM，劉興義說，2024年DDR5滲透率已超過四成，2025年可望達七成，加上整體筆電需求止跌回升，預估相關的SO-DIMM與M.2在2025年均可望較2024年個位數增長。

毛利率 筆電

延伸閱讀

美中會談針對哪些內容達成協議？ 重點資訊一次掌握

美中同意降低加徵關稅90天 陸媒：更像是「停火協議」

再談「更全面協議」…對陸關稅降至10%？ 美財長：不太可能

美對陸關稅降至30%…能防洗產地？經貿辦：風險仍存在

相關新聞

富邦證券輔導兆聯實業 5月13日起受理競價拍賣

富邦證券輔導的兆聯實業（6944）公司，自13日起受理競價拍賣作業。這次承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價為每股...

新應材、竹陞、世禾營收唱旺

在晶圓廠先進製程即將進入放量期的挹注下，特用化學廠新應材（4749）、產線自動化監控系統商竹陞科技、以及半導體清洗與再生...

良維今年拚賺一股本

線材廠良維（6290）受惠AI訂單大爆發，首季稅後純益衝上4.08億元，創單季新高，季增22.5%，年增54.5%，每股...

銳澤攻海外 設美子公司

高科技廠房氣體供應系統商銳澤（7703）隨客戶全球布局腳步前進海外，看好今年營運將逐步走揚，挑戰2022年新高，並規劃本...

家登急單到手 業績看俏

美國總統川普給予對等關稅90天緩衝期，家登（3680）喜迎急單，本季積極配合客戶備貨，伴隨半導體邁入2奈米量產世代，家登...

櫃買業績發表會明登場

配合上櫃公司2025年第1季財報陸續公告及興櫃公司2024年度財報已出爐，櫃買中心明（13）日起舉辦一系列櫃買市場業績發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。