優群法說會／第2季業績挑戰新高 下半年兩位數成長

連接器廠優群（3217）12日舉行法說會，總經理劉興義表示，第2季營收將年增30%至40%，挑戰單季歷史新高，毛利率不低於首季的50.2%，主要受惠客戶提前拉貨，下半年業績仍有機會雙位數年增，今年全年營收兩位數成長的目標沒有改變。

優群第1季營收9.24億元，季減3.55%、年增35.49%，其中包括五大產品線，分別為SO-DIMM占35.9%，M.2占28.2%，Long-DIMM占12%，USB TYPE-C占8.8%，Metal Bar（微型沖壓件）占7.8%，其他7.3%；毛利率50.2%，年增4.2個百分點、季減0.4個百分點。

五大產品線中的Long-DIMM、TYPE-C及微型沖壓件三大部門，2025年業績均可望年增20%到50%。

針對關稅影響？他說，除了中國大陸之外，筆電目前是豁免關稅，代工廠已經轉到越南、泰國與墨西哥生產製造，我們也完成越南廠的布局。越南廠第4季可以生產，今年會完成生產準備，規模等於中國大陸廠一半的產能，預期兩年時間可以達成。

針對匯率？優群財務長范玉真說，新台幣升值的影響，主要在應收帳款與現金部位，每升值1%會出現750萬至800萬元的匯損，衝擊0.5%毛利率，以目前升值的情形來看，大概影響第2季毛利率約1.5%至2%，不過，整季情況需要等到6月底結束之後才能明朗。

Long-DIMM方面，他說，占優群12%營收比重，而CSP客戶又占其中一半以上，除了原有的Meta之外，今年新增一家CSP客戶。

在微型沖壓件部分，劉興義表示，美系手機客戶新機已確認採用，且有其他車用及筆電客戶的新案導入，預期2025年微型沖壓件將維持成長動能。

至於應用在筆電的SO-DIMM，劉興義說，2024年DDR5滲透率已超過四成，2025年可望達七成，加上整體筆電需求止跌回升，預估相關的SO-DIMM與M.2在2025年均可望較2024年個位數增長。