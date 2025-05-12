橙的財報／首季淨利2,304萬元創同期新高 有望掌握台灣 TPMS 商機

胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）第1季合併營收為新台幣1.13億元，年增16.05％。

受惠旗下歐洲地區銷售表現明顯增溫，帶動整體產能利用率，加上集團仍積極深化營運成本、費用控管策略，加上匯率帶動業外收益影響，第1季稅後淨利達2,304萬元、年增43.8%、創同期新高，每股盈餘（EPS）0.99元。

橙的指出，受惠集團近年持續推動歐洲地區AM業務模式的轉型，透過經銷與直營客戶雙軌業務並行的策略已逐步展現成效，不僅提升市場覆蓋率，也強化客戶黏著度與品牌能見度，加上日本、台灣地區客戶陸續增加TPMS備貨力道，帶動2025年第1季歐洲、日本與台灣等地區銷售比重分別為48.6％、0.01％、17.1％。

此外，橙的仍不斷精進營業成本、費用管控等，挹注第1季整體毛利率、營業利益率、稅後淨利率明顯攀升至48.15％、10.14％、20.37％水準。

橙的同步公告4月合併營收達0.46億元，受惠集團積極深化旗下歐美、日本、台灣、大陸等多區域客戶訂單，並持續擴大歐洲AM業務經銷與直營客戶雙軌業務轉型策略，推升4月營收繳出月增15.04％、年增40.32％水準，並改寫近9年同期新高佳績。累計2024年1至4月合併營收達1.59億元，同步較去年同期成長22.12％，為近10年同期新高。

隨著全球車市保有量與平均車齡攀升，美洲、歐洲及日本市場客戶需求穩定提升，橙的持續看好未來接單表現隨著客戶需求高漲而保持良好水準。另一方面，橙的觀察台灣市場自從法規強制要求所有小型轎車標配TPMS後，許多未配備TPMS的既有車主選擇加裝，而新車標配的普及也為未來零件更換需求奠定基礎，並且在近期需求亦逐步升溫，仰賴過往橙的積極深化台灣市場的布局下，更有機會提早掌握商機。