上奇營收／4月3.8億元、年減4%「小金雞」續強後市可期

資訊服務廠商上奇（6123）12日公布，4月合併營收3.8億元，月減18.6%、年減4%。

團隊說明，4月營收中，雲端服務占整體比重達41%，其中子公司昕奇雲端的服務表現上，保持展現強勁成長動能。企業服務依然為主要營收來源，占比達52%，整體表現穩健。數位印刷服務則占比7%。

面對快速變動的國際局勢，上奇指出，團隊持續強化營運韌性，聚焦高成長與高附加價值業務，特別是昕奇雲服務在海外市場的拓展，以及數位印刷服務的穩定成長。同時，積極尋求更多成長機會，透過併購與策略合作，加速區域整合與全球布局，為長期成長奠定堅實基礎。

據悉，上奇成立於1991年，2002年起為台灣股市上櫃公司，以台灣總部為根基，成功的建構亞太加值行銷服務平台，包括香港、中國、新加坡、馬來西亞、印尼等設有子公司，同時為國際知名CG品牌Adobe / Wacom / Hp的代理商；以集團控股管理方式購併網羅與企業核心價值發展具綜效的相關企業，聚焦雲端加值服務事業、範疇涵蓋提供產業與企業的數位印刷及雲端、IT整合等相關產品服務。