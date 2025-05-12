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崇友財報／第1季EPS 1.68元創同期次高 持續深化自有品牌接單策略

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

崇友（4506）12日公告，第1季營收15.93億元，年增30.17％，稅後純益2.97億元，年增20.78％，每股稅後純益（EPS）1.68元，獲利創歷年同期次高水準。

崇友指出，第1季主要受惠旗下三大業務完工認列進度保持良好，加上集團持續精進營業費用及成本策略。

崇友表示，第1季受惠營建新梯（不含汰換）完工認列台數攀升至632台，隨著近年台灣房市自住剛性需求持續保持熱絡，加上建案施工進度穩步推進，帶動第1季完工認列的一般集合及個人住宅案源結構比，由去年同期的89.93％攀升至90.44％水準，助力集團整體良好營運發展，也為全年營運奠定良好開局。

崇友指出，集團透過多項策略性的調整與優化，戮力精進整體營運獲利表現，包括與原料供應商良好合作、提高部分零部件自製、以及優化旗下新梯與維修保養專業人員派工效率等，帶動第1季整體毛利率、營業利益率仍分別站穩33％、23％表現，有助於為長期穩健成長奠定堅實基礎。

展望未來營運，崇友表示，持審慎樂觀看法。隨著近年來積極拓展新梯業務接單動能，並持續深化旗下「崇友」、「堅尼西斯」自有品牌接單策略，加上政府持續推動都更、危老政策，帶動國內老舊電梯汰換需求持續升溫，推升集團目前整體在手訂單金額創歷史新高，進一步奠定集團未來整體營運良好穩健成長利基。

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