意藍資訊13日啟動股票競拍 底價每股39.48元

意藍資訊（6925）配合首次上櫃前公開承銷，辦理現金增資，發行新股共2,356張，其中1,645張將採競價拍賣方式辦理。拍賣期間為13日至15日，競拍底價為每股39.48元，每筆標單最低1張、最高210張，並依價格高者優先得標。開標時間訂於19日上午10時，得標者應依其得標價格全額繳款。

意藍資訊深耕AI語意分析、搜尋引擎與商業數據分析等尖端軟體技術，採取SaaS（雲端軟體服務）商業模式，具備產業標竿的「三高」特性：雲端訂閱服務營收占比超過九成、客戶續約率超過九成、毛利率超過八成，體現優異的獲利結構與穩定成長基礎。此外，意藍透過建置雲端運算機房，及聚焦於企業應用場景的高效能大型語言模型「eLAND GOAT」，掌握資料處理到AI模型開發的垂直整合能力優勢，確保服務品質與交付效率，使公司在生成式AI與企業專屬AI工具需求升溫的市場趨勢中脫穎而出。

意藍2025年1至4月合併營收5,967萬元，年增12.67%。旗下AI應用服務持續創新並推升業績成長，其中「AI Search智能搜尋」系列產品2024年營收年增逾四成，展現強勁動能，主要客戶涵蓋政府機關、研究機構及金融業者。

展望未來，意藍將持續深化搜尋引擎、語意分析與數據處理三大核心技術，拓展在數位行銷、金融與科技等垂直領域的應用深度，驅動營收與獲利進一步成長。