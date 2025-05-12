聯寶財報／首季每股賺0.3元、年增87.50％ 登歷年同期第三高記錄

聯寶電子（6821）12日公布2025年第1季稅後純益945萬元，年增88.64％，每股純益0.3元，年增87.50％。公司表示，受惠磁性元件業務動能保持暢旺，挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上，在產品組合結構優化、費用良好管控等效益下，帶動今年首季營收、獲利刷新歷年同期第三高記錄。

聯寶2025年第1季磁性元件業務營收比重提升至88.13％，來自於網通相關客戶積極搶攻Wi-Fi 7、5G FWA等相關市場商機，除旗下PoE電源變壓器產品隨著終端企業用戶需求提振而同步拉升訂單出貨表現，再加上聯寶於去年底喜獲歐系Wi-Fi 7應用之LAN類變壓器產品大單，於今年第1季陸續出貨放量，帶動單季LAN類變壓器產品銷售年增56.66％，堆疊整體營運動能向上成長態勢。

聯寶在磁性元件、無線充電兩大業務銷售組合結構優化，並深化原料採購成本及費用管控得宜，2025年第1季整體毛利率達35.21％，年增2.57個百分點，營業利益率為4.84％，年增6.92個百分點，創造公司營業獲利能力精進表現。

聯寶指出，為部署網通產業Wi-Fi 7、5G及DOCSIS 4.0等技術規格升級，以及無線充電業務產品技術創新研發等，每年維持占營收約5至8％研發投入，同步提升生產自動化效益與原料供應鏈良好管理，有助於墊高聯寶旗下兩大業務市場競爭力，創造整體營運正面效果。

聯寶為進一步強化中長期營運有利發展，今日董事會亦決議通過辦理發行國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總額上限為新台幣3億元，發行期間3年，資金用途以擴增台灣土城新廠辦，增設無線充電及中高階磁性元件生產規劃，發揮多區生產策略布局，提高公司營運韌性，並穩健增加公司優質人才團隊，進一步增強兩大業務接單、研發技術能力，創造未來營運有利條件。

展望2025年第2季，聯寶持審慎樂觀看法，看好全球5G FWA市場滲透率提升，網通相關大廠搶進新市場布局，旗下磁性元件產品皆已有對應符合Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0等網通升級規格技術並握有訂單實績下，有助於創造磁性元件業務良好動能，公司亦採取靈活布局即時掌握市場商機，堆疊業務接單表現，可望助力未來營運保持成長動能。