家登第1季EPS 2.2元 營運季季高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

家登（3680）昨（12）日公布首季財報，每股純益為2.2元。法人預期，若外在總經環境沒有出現太大變化，公司今年業績表現有機會逐季走高，全年達雙位數百分比增長。

家登首季合併營收為17.08億元，季增15.8％、年增20.2％，毛利率43.75%，歸屬母公司業主淨利為2.11億元，季減18.4％，約與去年同期相當，每股純益為2.2元。

家登首季業績增長，主要是EUV POD與FOUP的出貨量同步上升；在毛利率方面，子公司毛利率相對較低，但母公司產品組合及銷售區域調配，毛利率表現較高，使得集團整體毛利率得以持穩。

家登指出，首季本業營收與獲利成長雖然強勁，但業外受到去年同期的匯兌及投資評價利益相對較高，今年則有較劇烈的經濟波動、關稅議題等影響，造成匯兌利益減少以及有相應的投資評價損失。

展望後續，家登現階段各區域的出貨穩定成長，配合客戶因應對等關稅緩衝期的急單需求而加緊備貨，正面看待上半年的營運表現。

家登 毛利率

延伸閱讀

美中暫時降低關稅 行政院經貿辦回應了

富達國際：美中暫時降低關稅聲明 給投資人的三大啟示

美中各退一步…撤回報復性關稅90天 同意建立對話機制

美中同意降關稅 BBC駐北京記者：中國擔心美國關稅影響

相關新聞

采威第1季每股賺0.5元 授權收入入袋 營收獲利創歷史新高

雲端整合一站式服務商采威國際（6868）12日宣布，2025年第1季合併營收達新台幣1.66億元、年增31.34％，營業...

陽信銀 前四月每股稅前賺0.574元

陽信銀行昨（12）日公布自結獲利，今年4月單月稅前盈餘達4.4億元，累積前四月稅前盈餘為21.73億元，每股稅前盈餘0....

家登第1季EPS 2.2元 營運季季高

家登昨（12）日公布首季財報，每股純益為2.2元。法人預期，若外在總經環境沒有出現太大變化，公司今年業績表現有機會逐季走...

優群 第2季業績拚攀峰

連接器廠優群（3217）昨（12）日舉行法說會，總經理劉興義表示，第2季營收將年增30%至40%，挑戰單季歷史新高，毛利...

長園科4月營收 月增四倍

鋰鐵電池模組廠長園科（8038）受惠半導體客戶開始進行設備建置階段，並認列營收獲利，帶動4月營收達5,285萬元，攀上近...

竹陞第1季 EPS 2.7元 楠梓電1.46元

半導體智能化系統整合廠竹陞科技（6739）昨（12）日公布首季毛利率65.02%，創單季新高，季增2.31個百分點，年增...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。