家登第1季EPS 2.2元 營運季季高

家登（3680）昨（12）日公布首季財報，每股純益為2.2元。法人預期，若外在總經環境沒有出現太大變化，公司今年業績表現有機會逐季走高，全年達雙位數百分比增長。

家登首季合併營收為17.08億元，季增15.8％、年增20.2％，毛利率43.75%，歸屬母公司業主淨利為2.11億元，季減18.4％，約與去年同期相當，每股純益為2.2元。

家登首季業績增長，主要是EUV POD與FOUP的出貨量同步上升；在毛利率方面，子公司毛利率相對較低，但母公司產品組合及銷售區域調配，毛利率表現較高，使得集團整體毛利率得以持穩。

家登指出，首季本業營收與獲利成長雖然強勁，但業外受到去年同期的匯兌及投資評價利益相對較高，今年則有較劇烈的經濟波動、關稅議題等影響，造成匯兌利益減少以及有相應的投資評價損失。

展望後續，家登現階段各區域的出貨穩定成長，配合客戶因應對等關稅緩衝期的急單需求而加緊備貨，正面看待上半年的營運表現。