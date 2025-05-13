優群 第2季業績拚攀峰

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

連接器廠優群（3217）昨（12）日舉行法說會，總經理劉興義表示，第2季營收將年增30%至40%，挑戰單季歷史新高，毛利率不低於首季的50.2%，受惠客戶提前拉貨，下半年業績仍有機會雙位數年增，今年全年營收兩位數成長目標沒有改變。

優群第1季營收9.24億元，季減3.55%、年增35.49%，五大產品線分別為SO-DIMM占35.9%，M.2占28.2%，Long-DIMM占12%，USB TYPE-C占8.8%，Metal Bar（微型沖壓件）占7.8%，其他7.3%；毛利率50.2%，年增4.2個百分點、季減0.4個百分點。

針對關稅影響，劉興義說，除了中國大陸之外，筆電目前豁免關稅，代工廠已經轉到越南、泰國與墨西哥生產製造，公司也完成越南廠的布局，第4季可以生產，今年會完成生產準備，規模等於中國大陸廠一半產能，預期兩年時間可以達成。

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